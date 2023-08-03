Гибель или перевыборы: какую участь готовят Зеленскому на самом деле СМИ и эксперты обсуждают различные варианты судьбы президента Украины

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский

Издание Politico заявило о том, что в Киеве готов протокол на случай гибели президента Украины Владимира Зеленского. По конституции возглавить государство должен спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Но газета полагает, что власть перехватит «управляющий совет». Эксперты считают, что сама по себе статья — это «вброс» Вашингтона, призванный сделать Зеленского более «послушным». Вариант с переизбранием на новый президентский срок также исключать нельзя. Какую участь готовят Зеленскому — в материале NEWS.ru.

Кто заменит Зеленского в случае его гибели

Как рассказало издание Politico, в Киеве подготовлен план на случай гибели президента Владимира Зеленского. Источники СМИ в Киеве заявили, что в таком случае будет создано коллективное правительство, в которое войдут председатель Верховной рады, глава администрации президента Андрей Ермак, главы Министерств иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников. Валерий Залужный останется главнокомандующим армией.

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy Руслан Стефанчук

Статья 112 Конституции Украины предполагает, что в случае досрочного прекращения полномочий президента, в том числе из-за смерти, исполнять обязанности главы государства до избрания нового должен председатель Верховной рады.

Однако, по мнению экспертов, спикеру и члену партии «Слуга народа» Руслану Стефанчуку не хватает популярности. Об этом заявил украинский оппозиционный депутат Николай Княжицкий. Он напомнил результаты последних опросов: лишь 40% граждан доверяют Стефанчуку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг содержание статьи.

«Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — сказал Данилов.

По его словам, публикация подобных слухов вызывает вопросы к «источникам», которые передали это западной прессе.

Фото: president.gov.ua Алексей Данилов (слева)

Что говорят эксперты о коллективном правительстве Украиной

В день выхода статьи в Киеве заявили, что министр обороны Украины Алексей Резников, упомянутый в качестве члена будущего «управляющего совета», может быть отправлен в отставку. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, его хотят сделать послом в Великобритании.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвал идею о коллективном руководстве в Киеве «фантазией западных политиков».

«Высшим должностным лицом до выборов президента Украины будет Стефанчук. Однако Верховная рада может решить заменить своего председателя, избрав нового. В таком случае обязанности главы государства будут возложены на нового председателя», — сказал сенатор.

Цеков напомнил, что примерно в феврале 2014 года, когда в результате событий в Киеве Виктора Януковича отстранили от власти, председателем Рады был избран Александр Турчинов. Затем он исполнял обязанности президента до выборов, на которых победил Петр Порошенко.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров напомнил в беседе с NEWS.ru, что коллективное правительство не предусмотрено конституцией. «Вообще-то Украина — это парламентско-президентская республика. Правда, по факту сейчас президент узурпировал власть, управляет и парламентом, и правительством — тем самым он вышел за рамки конституции и законодательства. Но формально никаких советов быть не может», — добавил бывший парламентарий.

Другой экс-депутат Верховной рады, Владимир Олейник сообщил NEWS.ru, что Стефанчук долго не продержится в кресле исполняющего обязанности президента из-за планов Порошенко и Тимошенко.

Фото: t.me/PresidentPoroshenko Пётр Порошенко

«Они грамотно подсуетятся. Переизбрать Стефанчука можно быстро, выбрав кого-либо из них спикером, а оставшегося — первым вице-спикером. Таким образом, они станут во главе Украины до назначения новых выборов. Такой план они уже, по моим данным, передали в посольство США», — полагает экс-депутат.

В чем интерес США

Вашингтон отправил Владимиру Зеленскому очередную черную метку в виде публикации в Politico, полагает еще один экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, США таким образом добиваются, чтобы президент Украины стал «более послушным».

«Устранять Зеленского никто не собирается, но ему просто посылают сигнал — его цели начинают расходиться с целями Вашингтона. Зеленскому важно продолжение вооруженного противоборства. Пока оно идет, никто не спросит с Зеленского за фактический разрыв Минских соглашений, после чего и началась СВО, за отказ от Стамбульского коммюнике марта 2022 года. Не спросит, почему погибло столько много людей и разрушено много городов», — считает экс-депутат.

По мнению Царева, США, напротив, пытаются избежать конфликта с Россией, который может перерасти в нечто более страшное, чем нынешние боевые действия на Украине. «Масштабный конфликт с Россией американцам совсем не нужен, поскольку у них другая стратегическая цель — это соперничество с Китаем», — добавил NEWS.ru экс-депутат.

Что говорил Стефанчук о выборах на Украине

В конце прошлой недели Стефанчук выступил с сенсационным заявлением, поразившим украинское общество. По его словам, несмотря на боевые действия, на Украине вполне можно провести президентские выборы, военное положение этому не помешает.

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy Руслан Стефанчук

«Этот запрет содержится в законе Украины „О правовом режиме военного положения“. И потому как бы конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет. Вопрос проведения выборов может быть вопросом дискуссий», — заявил спикер с парламентской трибуны.

Стефанчук считает, что «выборы во время войны необходимы, чтобы не допустить «застоя демократии».

Ранее, 19 июня Стефанчук говорил совершенно обратное. По его словам, выборы во время боевых действий могут «привести к разрыву государства». Против выборов в условиях военного положения высказывался и сам Зеленский.

Владимир Олейник удивлен тем, что спикер парламента доктор юридических наук Стефанчук не знаком с содержанием 83-й статьи Конституции Украины.

«В ней прописано: если полномочия Верховной рады заканчиваются во время военного положения, то она продолжает свою работу, пока не закончится военное положение и не будут проведены выборы. То же самое положение и в отношении президента», — сказал собеседник.

Могут ли сейчас пройти выборы на Украине

На Украине могут пройти не только президентские выборы, но и парламентские, считает Килинкаров. «Зеленский и Стефанчук, как и все другие в руководстве Украины, — люди, зависимые от Вашингтона. Если осенью они сочтут целесообразным, то проведут выборы при любых условиях. От чего будет зависеть решение? Например, если у посольства США появится понимание, что военным путем решить эту проблему невозможно. Тогда, конечно, будет решено переформатировать парламент, а это можно сделать только через выборы», — рассказал экс-депутат.

По мнению Килинкарова, если ВСУ на фронте удастся добиться каких-то результатов, то Штаты, скорее всего, «придут к выводу, что надо усиливать военную составляющую». Соответственно, выборов не будет, добавил депутат.

Фото: МО Украины

Как и его бывший коллега Килинкаров, Олейник убежден, что американцы оставляют себе пространство для маневра: «Если им будет выгодно, то выборы состоятся. Спикер только готовит почву для возможной срочной организации голосования нынешней осенью в Раду, весной будущего года — на президентских выборах».

Согласно Конституции Украины, выборы президента страны должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть в марте 2024 года. А в октябре этого года — с формальной точки зрения — следовало бы провести и перевыборы Верховной рады, поскольку истекает срок ее полномочий.

Но на Украине введено военное положение, во время которого проводить голосования нельзя. В июле Рада в очередной раз продлила военное положение до середины ноября.

Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что Зеленский «будет продлевать военное положение и дальше, отказываясь от выборов, так как боится их проиграть».

Какой план у Зеленского

В офисе Зеленского всерьез рассматривают возможность проведения парламентских выборов осенью и президентских — весной, пишет украинское издание «Страна». По мнению его авторов, во время военного положения с его ограничениями прав и свобод граждан можно добиться «суперрезультативных итогов» таких выборов.

Военное положение позволяет Зеленскому контролировать почти все СМИ Украины. Да и рядовые избиратели, как считают эксперты, не захотят менять главу Ставки верховного главнокомандующего (на эту должность Зеленский назначил себя в феврале 2022 года) во время боевых действий.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

К тому же у Зеленского пока не будет сильных конкурентов, если не считать популярного главкома ВСУ Валерия Залужного. Но у генерала пока хватает забот и помимо предвыборных кампаний. Таким образом, Зеленский с командой не только гарантированно сохранит власть на следующие пять лет, но и сильно укрепит свой авторитет, уверены специалисты.

Владимир Олейник считает, что военное положение выгодно Зеленскому. «Значит, нет митингов и демонстраций. Тишь и благодать царят вокруг здания администрации Зеленского. Отсутствие военного положения, наступление мира для него, наоборот, — политическая смерть», — поделился экс-депутат.

В российском парламенте считают, что для современной Украины в принципе неважно, кто сидит в президентском кресле. Об этом говорит избранный от Севастополя депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Номинальная фигура во главе Украины — даже если она стремится проявлять некую самостоятельность — ничего по сути дела не решает. Кто конкретно поведет дальше Украину по пути хаоса, не имеет значения. Сидящие на Банковой — это проект, который Запад может менять по своему усмотрению», — полагает депутат Госдумы.

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