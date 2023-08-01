Сенатор объяснил, кто будет руководить Украиной в случае гибели Зеленского Сенатор Цеков: в случае гибели Зеленского власть на Украине перейдет к Стефанчуку

Фото: europarl.europa.eu

Руслан Стефанчук

В случае гибели президента Украины Владимира Зеленского власть до новых выборов главы государства перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, идея о коллективном руководстве Украиной является фантазией западных лидеров.

Согласно Конституции Украины, в случае гибели, недееспособности президента, импичмента, власть переходит к председателю Верховного Совета Украины, а не то, что там на Западе фантазируют. Высшим должностным лицом до выборов президента Украины будет Стефанчук, — сказал Цеков.

По мнению сенатора, исходя из подобных заявлений Запад с начала специальной военной операции (СВО) на Украине готовится к поражению.

Я думаю, что с начала СВО Запад готовится к поражению, по крайней мере те политики, которые здраво оценивают ситуацию на Украине. Только неумные западные и американские лидеры могли допустить, что Россия проиграет. Я думаю, что проблема Запада и США заключается в том, что неумные политики находятся у власти, поэтому они так себя ведут по отношению к Украине. Но где-то у них появляются проблески, что-то начали понимать, — добавил Цеков.

Украинский оппозиционный депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае гибели Зеленского власть перейдет к Стефанчуку. Однако издание Politico предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников, так как у председателя Верховной Рады нет высокого рейтинга доверия среди населения.