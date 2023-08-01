Депутат Рады раскрыл планы Киева на случай смерти Зеленского Депутат Княжицкий: власть на Украине перейдет Верховной раде после смерти Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Управление Украиной перейдет председателю Верховной рады в случае смерти Владимира Зеленского, заявил украинский оппозиционный депутат Николай Княжицкий в комментарии изданию Politico. По его словам, линия преемственности устанавливается конституцией страны, что необходимо для избежания вакуума власти.

Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины, — рассказал парламентарий.

Вместе с тем Княжицкий подчеркнул, что действующий председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не пользуется популярностью среди украинцев. Согласно результатам проведенных в стране опросов, его рейтинг составляет примерно 40%.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее предупредил Владимира Зеленского об угрозе преждевременной смерти. По его словам, к этому могут привести террористические атаки на Россию. Подобные действия Киева эксперт назвал отчаянным актом, вызванным неудачами украинской армии в ходе контрнаступления.

Обозреватель издания Conversation Лоик Симоне ранее спрогнозировал, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции. Эксперт считает, что страну не примут в НАТО, что обусловлено статусом Крыма.