Эксперт раскрыл, почему США заговорили о планах в случае гибели Зеленского Экс-депутат Рады Царев: Вашингтон просит Зеленского не втягивать США в войну против РФ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликованные планы руководства Украиной на случай гибели Зеленского являются сигналом о том, что Киев затягивает вооруженный конфликт с Москвой, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По словам эксперта, США пытаются избежать конфликта с Россией, который может перерасти в нечто более страшное, чем СВО на Украине.

Устранять Зеленского никто не собирается, но ему посылают сигнал — его цели начинают расходиться с целями Вашингтона. Зеленскому важно продолжение военного конфликта. Пока он идет, никто не спросит Зеленского за выход из Минских соглашений, после чего началась СВО, за выход из Стамбульского коммюнике марта 2022 года, почему погибло столько много людей и разрушено много городов, — считает экс-депутат.

Депутат обратил внимание, что масштабный конфликт с Россией американцам совсем не нужен, поскольку их стратегическая цель — соперничество с Китаем.

Издание Politico опубликовало статью, в которой рассказала о плане Украины на случай гибели Зеленского. В ней говорится, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у властей Украины нет никакого плана об организации преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского. Он добавил, что не понимает, зачем обратные утверждения распространяет авторитетное издание Politico.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского власть до новых выборов главы государства перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. По его словам, идея о коллективном руководстве Украиной является фантазией западных лидеров.