«Нутро гнилое»: Захарова рассказала, как Зеленский компрометирует Вашингтон Захарова: Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Террористические акции Украины в России компрометируют Вашингтон, написала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что президент страны Владимир Зеленский, проводя их, шантажирует США ради получения еще большей помощи. Захарова подчеркнула, что из-за этого тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом

Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна — спонсор терроризма». <...> А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический, — написала она.

По мнению Захаровой, Зеленский идет на эти решения в том числе потому, что у него «нутро такое, гнилое, служащее тьме».

Представитель МИД до этого заметила, что Украина продолжает раскрываться миру как террористическая ячейка. Она также назвала атаку БПЛА на Москву конвульсией киевского режима.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.