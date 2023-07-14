Политолог рассказал, сменится ли власть на Украине после выборов Политолог Макаркин допустил смену власти на Украине после выборов

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После проведения выборов на Украине может смениться власть, считает политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что выборы могут быть перенесены в связи с боевыми действиями. Он отметил, что заявление боксера Александра Усика о желании баллотироваться на пост президента Украины на сегодняшний день неактуально.

В будущем я допускаю смену власти на Украине, однако сейчас заявление украинского боксера Александра Усика, о том, что он собирается баллотироваться на пост президента не актуально. Из-за проведения СВО выборы могут перенести на неопределенный срок, — сказал политолог.

При этом он допустил, что украинский спортсмен сможет победить на выборах при определенном раскладе. Макаркин уверен, что все будет зависеть от ситуации на линии фронта. Он отметил, что в первую очередь избиратель будет оценивать деятельность нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Кроме этого политолог уверен, что олигархические группы в будущем также выдвинут своего кандидата на выборы. Сейчас продвигать кого-то, кроме Зеленского, рискованно, считает он.

Ранее Усик рассказал о планах сменить спортивную карьеру на политическую. По его словам, он собирается баллотироваться на пост президента страны.