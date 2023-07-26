На Украине объяснили, зачем Зеленский хочет продлить военное положение Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский продлевает военное положение на Украине для отмены выборов

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране указывает на его страх проиграть выборы, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, украинский лидер знает, что не сумеет одержать победу.

До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь, — подчеркнул Соскин.

Как отметил бывший советник Кучмы, политика нынешнего президента Украины заканчивается провалами. Он привел в пример отказ НАТО принимать Киев в состав Североатлантического альянса, а также выход России из зерновой сделки. По словам Соскина, в стране рухнуло производство, а мощности народно-хозяйственного комплекса уничтожены.

Ранее Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк выразил мнение, что их действие будет продлено на 90 дней. Военкор Александр Коц заявил, что новая волна мобилизации в стране была объявлена на фоне крупных потерь Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления.