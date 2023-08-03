Танкисты ВСУ пересели на старую советскую технику Forbes: ВСУ вынуждены использовать советские танки из-за высоких потерь

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Т-72УА1 с зенитным ДШК

Вооруженные силы Украины пустили в наступление старые танки и БМП советского производства, сообщает Forbes. По данным издания, такие меры приняты из-за потери большого количества техники, поставленной Киеву западными партнерами. Сейчас украинские танкисты все чаще используют Т-72.

Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП, — заявил обозреватель Дэвид Экс.

Автор публикации утверждает, что причиной потери западной техники стала хорошая подготовка со стороны России к украинскому контрнаступлению. Российская армия активно использует артиллерию, а также минирует подступы к своим позициям. По мнению Экса, использование советских танков лишь усугубит ситуацию на фронте и приведет к высоким потерям среди танкистов, так как старая броня не выдержит взрыв мины.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении в ходе наступления. Армия применяла средства аэроразведки для выявления украинских позиций. В результате атаки также были уничтожены несколько гаубиц Д-30 и самоходная артиллерийская установка украинцев «Гвоздика».