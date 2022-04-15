Супруга Медведчука записала видеообращение к Путину

Супруга задержанного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеобращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Жена оппозиционного политика попросила президента РФ помочь в освобождении депутата, указав на незаконность действий украинских властей.

Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную принципиальную и открытую позицию, — заявила Марченко.

Ранее она обратилась к родственникам двух британских военнослужащих, сдавшихся в плен России и ДНР в Мариуполе, призвав их попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Киев и обменять британцев на Медведчука.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

Марченко ранее обвинила спецслужбы Украины в применении пыток к её супругу. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.