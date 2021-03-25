Столтенберг: НАТО ответит силой даже на невоенную агрессию против членов

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Североатлантический альянс готов использовать силу, даже если агрессия против стран-членов будет совершаться с использованием невоенных средств, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Накануне глава Киберкомандования США Пол Накасоне заявил, что Россия осуществляет шпионскую деятельность в Сети, а также проводит «мощные кампании влияния» в социальных сетях. Он дал аналогичную оценку действиям Китая. Также, по его мнению, Соединённым Штатам в киберпространстве угрожают Иран и КНДР.

Ранее NEWS.ru писал, что Россию поместили в список современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы. Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации.