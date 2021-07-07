Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России

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Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в Министерство иностранных дел России после задержания консула страны Марта Лятте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Она не стала давать никакие комментарии журналистам, отмечает агентство.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью порталу ERR заявила, что Эстония ожидает от России официальных разъяснений.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге с поличным консула Эстонии во время получения им от россиянина материалов закрытого характера. Как сообщили в ФСБ, подобная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет враждебный характер в отношении РФ. К консулу применят меры согласно междунарoдному праву.

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии Марко Михкельсон отметил, что задержание в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте ставит целью ограничить деятельность европейских дипломатов.