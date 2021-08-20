Путин подарил Меркель цветы с фразой Guten Tag

Президент России Владимир Путин поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель в Кремле и подарил ей букет цветов с фразой Guten Tag («Добрый день»).

Уверен, это будет не только прощальный визит, но и наполненный серьёзным содержанием визит, — сказал Путин.

Во время того, как российский лидер говорил о развитии экономики, у его собеседницы неожиданно зазвонил телефон. Первое мгновение никто не знал, как реагировать, однако через некоторое время Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим.

Путин не показал виду и продолжил свою речь.

В Кремле рассказали, что на переговорах будут затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также будет поднята тема актуальных международных и региональных вопросов. Путин и Меркель не планируют подписывать никаких документов на встрече.

Нынешний визит станет для Меркель последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, на них станет известно имя нового канцлера. Последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.