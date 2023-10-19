Протестующие против войны в секторе Газа проникли в Капитолий: что известно Полиция подавила антивоенный протест в Вашингтоне

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

В США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Также протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву.

Кто участвовал в протестной акции у Капитолия

Инициатором манифестации стала организация Jewish voice for peace («Еврейский голос за мир»). Изначально демонстрация проходила мирно, но затем начались стычки с полицией. В результате толпа сумела преодолеть заграждения и ворвалась в одно из зданий Капитолия.

После этого правоохранители предприняли попытки вернуть контроль над ситуацией. Особо активных протестующих стали задерживать.

На акцию граждане вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе!». Также звучали лозунги «Палестина будет свободной!» и «Прекратите огонь!»

Сколько человек задержали в Вашингтоне

Полиции удалось вытеснить протестующих из офиса палаты представителей Конгресса США, после чего акция продолжилась на улице.

Правоохранители, по данным РИА Новости, задержали порядка сотни человек. Часть из них увезли на трех полицейских автобусах. Наручники, по информации агентства, надели даже на активиста на инвалидной коляске.

В организации Jewish Voice for peace заявили, что, по их оценкам, в антивоенных протестах в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, 500 из них арестовали.

Где еще протестовали в поддержку Палестины

Митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма. Манифестацию у стен парламента страны организовали Коммунистическая партия Греции (КПГ), близкий к ней профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), а также студенческие союзы и другие организации. В митинге участвовали и проживающие в стране палестинцы.

По данным полиции, на манифестации присутствовали порядка трех-четырех тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами «Солидарность с народом Палестины!», «Нет израильской оккупации!», «Никакого вовлечения страны в бойню США, НАТО и Израиля в секторе Газа!»

Греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны пропалестинских манифестантов, пришедших к посольству Израиля в Афинах. Также правоохранители использовали светошумовые гранаты.

Массовые протесты в связи с обстрелом больницы в секторе Газа ранее прошли в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Германии. В Стамбуле многотысячная толпа протестующих собралась перед зданием генконсульства и потребовала выслать израильского посла из страны.

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