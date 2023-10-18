США дадут деньги Газе: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Аль-Кидра заявил, что в результате удара по больнице Аль-Ахли в Палестине скончался 471 человек. Кроме этого, по его словам, 314 человек получили различные травмы при обстреле.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта на утро 18 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Кто обстреливал больницу в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице Аль-Ахли в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви также утверждает, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад». В свою очередь посол России в Израиле Анатолий Викторов отметил, что госпиталь подвергался обстрелам и ранее, последний подобный случай был несколько дней назад.

Члены группировки «Исламский джихад» опровергли свою причастность к случившемуся. По их словам, подобные обвинения, выдвигаемые израильскими политиками, являются необоснованными и направленными на оправдание ЦАХАЛ.

Тем временем представители палестинского движения ХАМАС заявили, что ответственность за нанесение удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет Армия обороны Израиля. По их словам, только ЦАХАЛ мог ударить по объекту с такой мощью. По мнению членов движения, для обстрела больницы использовались ракеты американского производства.

Как утверждает журналист BBC и бывший спецкор британской медиакорпорации на территории сектора Газа Джон Доннисон, удар по больнице нанес израильский самолет. По его словам, в случае пусков ракет палестинской группировки ХАМАС не было бы взрывов такого масштаба.

Глава МИД Израиля Эли Коэн пообещал представить доказательства своей непричастности к нанесению ударов по больнице Аль-Ахли. Он повторил, что удар по медучреждению был нанесен движением «Исламский джихад».

В течение дня на официальном аккаунте государства Израиль и странице израильского посла в США Михаэла Херцога в Twitter (X) пропали видео, на которых, как утверждалось властями Израиля, видны удары по баптистской больнице из самого сектора Газа.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Как прошли переговоры Нетаньяху и Байдена

18 октября президент США Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Во время речи в начале встречи с американским лидером израильский глава не упомянул о ракетном обстреле госпиталя в секторе Газа. Позднее он заявил, что в результате ударов израильских военных по сектору Газа гибнут мирные люди, но вина за это лежит на ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ бьет по законным террористическим целям, а боевики прячутся за спинами мирных жителей.

В свою очередь Байден заявил о причастности палестинских сил к атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа на основании данных Пентагона. Тем не менее он пообещал, что власти США выделят гуманитарную помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн.

Активность ЦАХАЛ и ХАМАС в зоне конфликта

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров противотанкового ракетного комплекса движения ХАМАС Мухаммада Авдаллу. Кроме этого, утверждается, что был убит служащий Военно-морских сил ХАМАС Акрам Хиджази. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия продолжает атаковать военную инфраструктуру противника.

Также в ЦАХАЛ рассказали о нанесенных ударах по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа. Среди них командные пункты, военные плацдармы и объекты инфраструктуры.

Руководство израильской армии призвало жителей сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге региона. В ведомстве уточнили, что туда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь.

По данным Минздрава Палестины, число жителей региона, погибших в результате атак Израиля по сектору Газа с начала эскалации конфликта, превысило 3,3 тысячи человек. Также в ведомстве рассказали, что по меньшей мере 4,8 тысячи раненых не могут получить лечение.

Как утверждает Джо Байден, в результате обстрелов со стороны ХАМАС погибли более 1300 человек. Он уточнил, что в это число входит 31 гражданин США. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут бездействовать в случае угроз Израилю.

По данным гостелерадиокомпании Kan, правительство Израиля запретило военнослужащим ЦАХАЛ наносить удары по сектору Газа во время визита Байдена.

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Реакция России и мира на конфликт Израиля и Палестины

Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По его словам, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта. Путин также подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят, чтобы конфликт между Израилем и палестинцами перерос в полномасштабную войну.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания. Она подчеркнула, что конфликт ушел далеко за пределы Ближневосточного региона и привел к глобальной гуманитарной катастрофе.

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в совершении военного преступления, возложив на него ответственность за нанесение удара по больнице в секторе Газа. Он заявил, что Афросоюз осуждает атаки на гражданские объекты, защищенные международным правом. Махамат призвал мировое сообщество принять меры для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях.

По данным Bild, Германия перебросила спецназ на Кипр с целью провести операцию по освобождению заложников в Газе. Источник издания считает, что немецкие бойцы могут быть задействованы и в эвакуации соотечественников из сектора Газа и Ливана. Тем временем газета i со ссылкой на источник также сообщает о том, что власти Великобритании могут начать использовать спецназ для освобождения заложников в Газе.

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