Полиция вытеснила протестующих из здания Конгресса США РИА Новости: полиция вытеснила протестующих из здания Конгресса США

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция вытеснила протестующих против боевых действий в секторе Газа из офиса палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне, передает РИА Новости. По данным агентства, акция продолжается на улице.

Протестующие до этого прорвались в одно из зданий Капитолия. Там начались задержания, теперь активисты находятся снаружи. От входа на территорию Капитолия их отделяет полиция. На акцию американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе». Также звучали лозунги «Палестина будет свободной» и «Прекратите огонь». Улица, на которой проходит протестная акция, перекрыта.

Ранее в Сети появились кадры задержания пропалестинских активистов, которые ворвались в одно из зданий Капитолия. На них видно, как правоохранители Конгресса США задерживают манифестантов. Участники акции против военной операции Израиля в секторе Газа прорвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Также протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву. В акции принимали участие несколько тысяч человек. Инициатором манифестации стала организация Jewish voice for peace. Изначально демонстрация проходила мирно, но затем начались стычки с полицией.