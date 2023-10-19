Появились кадры задержаний пропалестинских активистов, зашедших в Капитолий

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Кадры задержания в Вашингтоне пропалестинских активистов, которые ворвались в одно из зданий Капитолия, опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». На них видно, как правоохранители Конгресса США задерживают манифестантов в здании.

Проходят задержания пропалестинских активистов, захвативших Капитолий, — отмечается в сообщении канала.

Участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ранее ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Также протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву. В акции протеста принимали участие несколько тысяч человек. Инициатором манифестации стала организация Jewish voice for peace. Изначально демонстрация проходила мирно, но затем начались стычки с полицией. В результате толпа преодолела заграждения и ворвалась в одно из зданий Капитолия.

Кроме того, митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма. Манифестацию у стен парламента страны организовали Коммунистическая партия Греции (КПГ), близкий к ней профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), а также студенческие союзы и другие организации. В митинге участвовали и проживающие в стране палестинцы.