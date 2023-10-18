Противники операции в Газе ворвались в американский Капитолий

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня, сообщает Telegram-канал SHOT. Также протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву.

По имеющимся данным, в акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Инициатором манифестации стала организация Jewish voice for peace. Изначально демонстрация проходила мирно, но затем начались стычки с полицией. В результате толпа сумела преодолеть заграждения и ворвалась в одно из зданий Капитолия.

В настоящее время правоохранители пытаются вернуть контроль над ситуацией. Отмечается, что особо активных протестующих задерживают.

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма. По данным полиции, на манифестации присутствовали порядка трех-четырех тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами «Солидарность с народом Палестины!», «Нет израильской оккупации!», «Никакого вовлечения страны в бойню США, НАТО и Израиля в секторе Газа!» После мероприятия в центре города колонна протестующих направилась к посольству Израиля в районе Психико, чтобы там также заявить о солидарности с палестинцами.