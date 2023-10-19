Стало известно, сколько человек задержали во время протеста у Капитолия РИА Новости: на протесте у здания Конгресса США задержали около 100 человек

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Полиция задержала порядка сотни человек в ходе протеста у здания Конгресса США в Вашингтоне в поддержку прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости. Часть задержанных уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ожидает своей очереди.

Агентство отмечает, что наручники надели даже на активиста на инвалидной коляске. Манифестанты, среди которых члены организации Jewish voice for peace («Еврейский голос за мир»), ранее ворвались в одно из зданий Капитолия. Полиция задержала зашедших в помещения конгресса людей.

Ранее сообщалось, что правоохранители вытеснили протестующих против боевых действий в секторе Газа из офиса палаты представителей Конгресса США. Акция продолжилась на улице, от входа на территорию Капитолия протестующих отделяла полиция. На акцию американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе». Также звучали лозунги «Палестина будет свободной» и «Прекратите огонь».

В Сети ранее появились кадры задержания пропалестинских активистов, которые ворвались в одно из зданий Капитолия. На них видно, как правоохранители Конгресса США задерживают манифестантов. Протестующие, в том числе, призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву.