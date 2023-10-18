В ряде стран начались протесты после обстрела больницы в Газе В Германии и Турции начались протесты на фоне обстрела больницы в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовые протесты в связи с обстрелом больницы в секторе Газа начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Германии, сообщило Al Jazeera. По данным издания, в Стамбуле многотысячная толпа протестующих собралась перед зданием генконсульства и требует выслать израильского посла из страны.

Правоохранительные органы пока не вмешиваются в происходящее. Президент Турции Эрдоган уже прокомментировал удар по больнице, призвав остановить жестокость в секторе Газа. Telegram-канал Readovka опубликовала кадры с места проведения митинга.

До этого толпа мусульман попыталось штурмом взять посольство Израиля в Иордании. В Берлине тысячи человек вышли на улицы, чтобы поддержать жителей сектора Газа. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ».

Ранее в канцелярии президента арабской республики Башара Асада сообщили, что Сирия возлагает на Запад ответственность за ракетную атаку на больницу в секторе Газа. Как уточнили в сообщении, Запад является соучастником всех преступлений против палестинцев.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне недавней атаки на больницу в секторе Газа заявил, что движение ХАМАС — «варварские террористы». По словам министра, члены группировки убивают собственных детей.