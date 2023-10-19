Полиция Афин с помощью газа прогнала демонстрантов от посольства Израиля Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Афинах

Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press

Греческая полиция применила слезоточивый газ против колонны пропалестинских манифестантов, пришедших к посольству Израиля в Афинах, сообщает портал Newsbomb. Также правоохранители использовали светошумовые гранаты. По данным портала, демонстранты изначально не провоцировали стражей порядка.

Сообщается, что значительная часть протестующих продолжает оставаться недалеко от посольства. Они выкрикивают лозунги с требованиями «свободы Палестине».

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля прошел в Афинах на центральной площади Синтагма. По данным полиции, на манифестации присутствовали порядка трех-четырех тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами «Солидарность с народом Палестины!», «Нет израильской оккупации!», «Никакого вовлечения страны в бойню США, НАТО и Израиля в секторе Газа!» После мероприятия в центре города колонна протестующих направилась к посольству Израиля в районе Психико, чтобы там заявить о солидарности с палестинцами.

Также стало известно, что в США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Протестующие призвали Вашингтон остановить военную помощь Тель-Авиву. Инициатором акции стала организация Jewish voice for peace.