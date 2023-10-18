Синагогу в Берлине забросали «коктейлями Молотова» Община Kahal Adass Jisroel сообщила о нападении на здание синагоги в Берлине

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

В Берлине неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в здание еврейской общины Kahal Adass Jisroel, об этом рассказали в Twitter (X) члены общины. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. В здании находятся еврейская религиозная школа и синагога.

Сегодня ночью (18 октября) была совершена попытка поджога нашей общины Kahal Adass Jisroel. Неизвестные бросили со стороны улицы два «коктейля Молотова» в сторону здания нашей общины на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте, — рассказали члены общины.

По данным Tagesspiegel, бутылки с зажигательной смесью не попали в здание синагоги и разбились на тротуаре перед зданием. На месте работает полиция, территория в 100 метрах от синагоги оцеплена.

Ранее сообщалось, что злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене на западе Германии. Сотрудники, работающие в здании, обнаружили сожженный флаг рано утром, после чего передали эту информацию в правоохранительные органы.

В Берлине 7 октября полицейские задержали 40 участников несогласованной антиизраильской акции. Всего на нее пришли 65 человек. Отдельные участники отметились лозунгами антисемитского содержания. Канцлер Германии Олаф Шольц уже высказался против любых акций, направленных на поддержку палестинского движения ХАМАС.