Отменить помощь Киеву: кто такой Фицо из Словакии и как он поможет России Бывший премьер известен своими пророссийскими взглядами

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/TASS

Роберт Фицо на пресс-конференции после победы на выборах в Национальный совет (однопалатный парламент)

Президент Словакии Зузана Чапутова поручила партии «Направление — социальная демократия» (Smer) сформировать новое правительство. Ее лидер, экс-премьер Роберт Фицо ранее пообещал прекратить военную помощь Киеву и добиться отмены «бессмысленных санкций» против Москвы. Сможет ли он вновь возглавить правительство и выполнит ли он предвыборные обещания, разбирался NEWS.ru.

Что нужно для формирования нового кабмина

Зузана Чапутова назвала прошедшие 30 сентября парламентские выборы в Словакии «демократическими и законными». Президент поручила лидеру победившей партии «Направление — социальная демократия», бывшему премьеру Роберту Фицо сформировать новое правительство. По итогам выборов коалиция заняла 42 кресла из 150.

Чтобы создать новый кабмин, представителям партии необходимо 76 мест в парламенте. Если по истечении 14 дней не удастся собрать новое правительство, мандат будет передан другим. Пока среди возможных союзников называют политиков из партии «Голос — социальная демократия» (27 мест) и консервативную SNS (10 мест).

Социал-демократов возглавляет другой экс-премьер Словакии, Петер Пеллегрини. Многие эксперты считают, что именно от него зависит, получится ли у Фицо сформировать новый кабмин. Пеллегрини был раньше его соратником, но потом партия раскололась на две политические силы с похожими названиями. В рамках предвыборной гонки социал-демократ говорил, что господин Фицо не может «больше предложить Словакии никакой надежды в XXI веке». Однако после победы конкурента 1 октября Пеллегрини допустил воссоединение двух бывших премьеров в рамках одной правящей коалиции.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер партии «Голос социал-демократии» (HLAS) и бывший премьер-министр Петер Пеллегрини в предвыборном штабе партии в Братиславе

Что обещал Фицо в ходе предвыборной кампании

С самого начала СВО Фицо выступал с резкой критикой в адрес Запада и обвинял в развязывании конфликта не Россию, как другие словацкие партии, а украинцев.

Сразу после победы Фицо заявил, что военная помощь Киеву приводит только к росту числа жертв, и призвал к мирным переговорам. Экс-премьер не раз позволял себе говорить, что президент Украины Владимир Зеленский «начинает надоедать всему миру».

«Уже самые большие „ястребы“ поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком», — говорил он.

Фицо также требовал отменить санкции против России, поскольку они привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии. По его словам, необходимо сфокусироваться исключительно на внутренних проблемах.

Фицо давно считается пророссийским политиком. К примеру, он обвинял Грузию в развязывании конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Позже, после присоединения Крыма к России в 2014 году, призывал мировое сообщество поддержать диалог с Москвой и избежать эскалации.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Фицо

Как в Москве и Киеве реагируют на успех Фицо

2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя победу Фицо, заявил, что любого политика, задумывающегося о суверенитете своей страны, попытаются обвинить в пророссийской позиции. По его мнению, именно это произошло с экс-премьером Словакии, которого западные страны обвиняют в поддержке идей Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва хотела бы видеть как можно больше «опытных и трезвых политиков, способных здраво оценивать ситуацию». Что касается дальнейших отношений со Словакией, то Песков не стал давать комментарии.

Сенатор Алексей Пушков прямо заявил, что победа партии Фицо — тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе, так как политик известен своей резкой критикой украинских властей и военной поддержки Украины. По его словам, теперь все будет зависеть от того, сможет ли экс-премьер создать правительство в коалиции.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 октября, что у него нет опасений в связи с победой пророссийских сил на выборах в Словакии и предстоящим голосованием в Польше.

«Мы этого не боимся и воспринимаем это как реальность. <...> Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, <...> народы обеих стран понимают, что безопасность Украины — это и их безопасность. Никто из них не хочет жить рядом с Россией», — заявил он изданию Politico.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Станет ли Фицо премьер-министром

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что у Фицо есть шансы стать премьер-министром, но ему будут мешать занять пост. Политолог считает, что антироссийские силы в Словакии и Европе постараются создать свою коалицию.

«Как говорится, шансы 50 на 50. Но у Фицо с его электоратом резонировало именно то, что он пообещал сосредоточиться на проблемах самой Словакии. Его избирателей привлекает пример Венгрии, которая реализует свои интересы и при этом действует не в угоду США и ЕС», — сказал Перенджиев.

Политолог Владимир Корнилов тоже считает, что у Фицо есть все шансы, чтобы сформировать нужное ему правительство.

«Это факт. Мало кто в этом сомневается», — говорит эксперт.

Аналитики английского агентства BBC (Би-би-си) предсказывают, что партия экс-премьера может вступить в коалицию с «ультраправыми фракциями» вроде Словацкой национальной партии. По их мнению, эти стороны объединяют критическое отношение к Евросоюзу и НАТО, симпатии по отношению к России, акценты на защите традиционных ценностей и борьбе с мигрантами.

Глава словацкого филиала Фонда Фридриха Эберта Зузана Хомер сказала BBC, что многие граждане Словакии хотели бы видеть Фицо на посту премьера, так как их намного больше беспокоит экономическая ситуация в стране, чем кризис на Украине. По ее словам, каждый восьмой житель страны находится на пороге бедности, поэтому они готовы поддержать Пелл, который предлагает отказаться от помощи Киеву.

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/TASS Предвыборная кампания бывшего премьер-министр Словакии Роберта Фицо в Нитре

Как Фицо может изменить внешнюю политику Братиславы

Эксперт Корнилов допустил: в случае прихода к власти Фицо может сдержать обещания и тогда Словакия прекратит военную помощь Украине. По его словам, это мало, что изменит в зоне боевых действий, заблокировать поток помощи от стран НАТО на Украину у Фицо не хватит политического веса.

«Словакия сыграла значительную роль в первые месяцы СВО, когда Братислава передала ВСУ старые советские самолеты, но сейчас говорить, что от этой страны все зависит было бы неправильно», — говорит он.

Корнилов убежден, что Фицо попросту не дадут выполнить все внешнеполитические обещания, даже если он этого сильно захочет. Специалист напомнил, что Словакия страна, которая живет на помощь со стороны Брюсселя.

«Можно долго говорить, что у них есть своя политика, но тем не менее Брюссель сильно ее ограничивает», — заключает он.

Аналитики BBC отмечают, что приход Фицо к власти был бы «еще одной головной болью» для Украины. По их мнению, если экс-премьер прекратит военную помощь Киеву, то у этого шага будет большое политическое и символическое значение.

Политолог Перенджиев отметил в разговоре с NEWS.ru, что приход к власти Фицо покажет, на каких проблемах нужно сфокусироваться Словакии. По его мнению, хотя на данный момент эта позиция не представляет взгляды абсолютного большинства в Европе, со временем она может стать популярнее и в других странах ЕС.

«Есть надежда, что это будут понимать и в других странах Европы. Но дело в том, что Евросоюз и США и дальше будут работать с национальными европейскими элитами, чтобы процесс этого понимания остановить», — говорит он.

Авторы американского журнала Newsweek 1 октября написали, что Украина может одновременно лишиться военной поддержки не только со стороны Словакии, но и другого, самого важного члена Североатлантического альянса — Штатов. Ранее президент США Джо Байден подписал проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, где ничего не сказано о выделении средств Украине.

«Победа партии Smer под руководством Фицо может стать признаком того, что Европа склоняется к популистским силам, которые извлекли выгоду из растущей стоимости жизни и беспокойства людей из-за конфликта на Украине. Фицо намерен прекратить поставки оружия Киеву и воспрепятствовать санкциям ЕС против России», — пишет Washington Post.

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/TASS Роберт Фицо во время общения со своими сторонниками после предвыборного митинга партии

За что президент Чапутова судится с Фицо

13 сентября стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова подала в суд на Фицо. По словам пресс-секретаря главы государства Мартина Стриженеца, иск был подан в связи с клеветой экс-премьера, из-за которой Чапутова и ее близкие получают угрозы.

«Президент осознает, что как общественный деятель она обязана выдерживать высокий уровень критики. Однако она не обязана мириться с усиливающимися публичными издевательствами и необоснованными обвинениями в нарушении конституции и законов», — заявил официальный представитель президента.

Фицо высказывался, что Чапутова — агент Соединенных Штатов, у которого могут быть связи с миллиардером Джорджем Соросом.

Сам экс-премьер заявлял, что президент вмешивается в его избирательную кампанию и специально подает в суд «против самого сильного оппозиционного политика» за две недели до выборов.

Что еще известно о Фицо

Фицо родился в 1964 году в городе Топольчаны в западной части Словакии. В 1986-м он окончил юридический факультет Университета имени Коменского и вступил в коммунистическую партию. В 1992 году его избрали в парламент Словакии. С 1994-го по 2000-й он представлял страну в Европейской комиссии по правам человека.

В 1999-м политик основал оппозиционную Социал-демократическую партию. В 2006 году она одержала победу на парламентских выборах, и Фицо занял пост премьер-министра. Позже он был избран во второй раз в 2012-м.

В 2018 году в Словакии был застрелен 27-летний журналист Ян Куцяк, расследовавший возможные отношения между Фицо и мафией. После массовых протестов премьер был вынужден покинуть свой пост и с тех пор оставался в оппозиции.

Читайте также:

Политолог рассказал, кто может помешать Фицо стать премьером Словакии

Мюнхенский сговор: кто, зачем и по какой цене сдал Чехословакию

Казахстан отвернулся от РФ? Почему Токаев за санкции, как ответит Москва

США готовятся открыть новый фронт против РФ. Где он будет?