Политолог рассказал, кто может помешать Фицо стать премьером Словакии Политолог Перенджиев: антироссийские силы могут помешать Фицо стать премьером

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

У Роберта Фицо есть все шансы снова занять должность премьер-министра Словакии, но антироссийские силы в Европе могут помешать ему, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, в Словакии начинают понимать необходимость сосредоточиться на проблемах своей страны.

Шансы 50/50. Выигрышно, что он пообещал прежде всего сосредоточиться на внутренних проблемах самой Словакии. Избирателей привлекает пример Венгрии, которая реализует свои интересы и не действует в угоду США и ЕС, — сказал Перенджиев.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что пока эта позиция не представляет взгляды абсолютного большинства. По его словам, победа партии Фицо на прошедших выборах не была достаточно уверенной.

ЕС и США будут и дальше работать с национальными европейскими элитами, чтобы остановить процесс отдаления от западного влияния, — заявил Перенджиев.

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». В предвыборной кампании он заявлял, что в случае победы Словакия прекратит военную помощь Украине и выступит против «бессмысленных санкций» в отношении России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Фицо задумывается о суверенитете своей страны, то его сразу попытаются обвинить в пророссийской позиции. Представитель Кремля назвал это абсурдом.