Партия пророссийского экс-премьера Фицо победила на выборах в Словакии

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

Левоцентристская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД») одерживает победу на парламентских выборах в стране с результатом в 23,58% после подсчета 95,76% голосов, передает издание Topky. Следом за «Н-СД» расположились партия «Прогрессивная Словакия» (18%) и «ХЛАС — социал-демократия» (14,7%).

Остальные участники выборных списков получили менее 10%. Всего в выборах принимали участие 26 партий.

Фицо известен тем, что после начала СВО выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов». Также он призывал прекратить снабжать Украину оружием.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что причиной кризиса в вопросах военной поддержки Украины стала позиция Польши и Словакии, где наблюдается негативная риторика в адрес Киева. Он также высказался о выборах в Словакии, где в лидерах оказалась пророссийская партия Роберта Фицо, известного своим обещанием прекратить поставки оружия на Украину.

До этого Словакия вместе с Польшей и Венгрией заблокировали экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, который ударил по фермерским хозяйствам в Центральной Европе. Запрет коснулся зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. По той же причине в Варшаве пообещали блокировать вступление Украины в ЕС.