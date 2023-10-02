В Кремле объяснили, почему европейских политиков «обзывают» пророссийскими Песков: думающих о суверенитете своей страны политиков считают пророссийскими

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Если европейский политик начинает задумываться о суверенитете своей страны, то его пытаются обвинить в пророссийской позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно это произошло с бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чья партия «Направление — социальная демократия» победила на парламентских выборах, передает ТАСС.

Целый ряд политиков в Европе именуют пророссийскими. По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия хотела бы видеть как можно больше «опытных и трезвых политиков, способных здраво оценивать ситуацию». На вопрос о дальнейших отношениях со Словакией он ответил, что стране еще предстоит создание коалиционного правительства, а дальше Москва «будет смотреть».

На выборах в Словакии партия Фицо набрала 23,58% голосов. Бывший премьер-министр страны известен критикой Запада и призывами прекратить поставки вооружения на Украину.