Украина рискует получить удар в спину сразу от двух стран НАТО Newsweek: Украина может остаться без помощи США и Словакии

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две страны Североатлантического альянса — США и Словакия, могут перестать оказывать помощь украинским властям, пишет американское издание Newsweek, объясняя ситуацию событиями последних выходных.

Украина получила плохие новости из Соединенных Штатов и Словакии, которые угрожают сокращением объемов гуманитарной и военной помощи, получаемой Киевом, — написали авторы материала.

По данным издания, у киевских властей могут возникнуть серьезные проблемы в связи с подписанием главой США Джо Байденом закона, который касается временного финансирования работы правительства, где ничего не сказано о выделении средств для украинского руководства.

Другой тревожный сигнал для Киева — победа на парламентских выборах в Словакии лидера партии Smer Роберта Фицо, пообещавшего прекратить предоставление военной помощи ВСУ и сосредоточиться лишь на гуманитарных усилиях, говорится в статье.

В материале также опубликованы результаты августовских опросов, по которым количество жителей стран ЕС, не поддерживающих помощь Киеву, увеличилось до 34%.

Сенат Конгресса США ранее одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней. Бюджет не включает помощь Украине. Инициативу поддержала и палата представителей.