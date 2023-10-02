Украина проиграла: еще одна страна в Европе ее больше не любит

Фото: Stocki/face to face /Global Look Press

Роберт Фицо

Относительная победа на прошедших парламентских выборах в Словакии партии Роберта Фицо «Курс — новая демократия» интересна прежде всего тем, что отразила рост общественного реализма на Востоке Европы. А заодно продемонстрировала, что и у отработанного западного информационного давления есть свои границы.

Черная метка для Фицо

Задолго до самого голосования агитпроп объединенного Запада бил во все колокола: к власти в Словакии может прорваться второй Орбан, поскольку-де Роберт Фицо — это открытый сторонник прекращения военной помощи Украине и начала мирного урегулирования конфликта.

В ходе войны в Южной Осетии Фицо обвинял в ее развязывании Грузию, через год в российско-украинском газовом конфликте встал на сторону Москвы. А после событий «Крымской весны» не столько осуждал Россию, сколько призывал вступить с ней в диалог и не осложнять климат на континенте. А недавно он обвинил уходящего премьера Словакии в незаконной передаче Украине нескольких МиГ-29, в результате чего была ослаблена обороноспособность страны.

Понятно, что и перспектива успеха Роберта Фицо на выборах (предварительно ему и давали порядка 20%), и возможность стать премьером заранее озадачили старших партнеров по ЕС и НАТО, которые хором заговорили о риске оппозиционной связки Роберт Фицо — Виктор Орбан. А значит, о появлении трещины в натовском проукраинском монолите. В результате, к Фицо быстренько прикрепили ярлык «друга Путина» и стали атаковать его, используя общие для нынешней верхушки Европы русофобские фейки.

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com /Global Look Press Роберт Фицо

Бытие определяет сознание

Но, как показали предварительные итоги словацких выборов, Фицо остался при своих 23% поддержки. То есть попытки его опорочить большого эффекта не имели. И сами выборы стали в некотором смысле референдумом по вопросам поддержи Украины и последствий конфликта, которые в экономическом плане чувствуют жители многих стран.

К партии Фицо могут примкнуть еще «Словацкая национальная партия» и «Республика», чья политика носит явный антиатлантический характер. При том что сам Фицо никогда не ратовал за выход его страны из западных военно-политических структур.

Однако, скорее всего, ментальный раскол, свойственный и словацкому обществу, приведет к тому, что в составе нового парламента будет неустойчивое равновесие разных политических сил, включая откровенно либерально-проукраинские. И решающими гирьками могут стать небольшие партии, не имеющие четкой политической и экономической ориентации, но зависимые от спонсоров.

А значит, Запад имеет все шансы блокировать премьерство Фицо. Как это уже было во второй половине девяностых, когда европейские гранды смогли создать объединенную парламентскую оппозицию жесткому политику Владимиру Мечьяру, который не был в восторге от втягивания Словакии в Североатлантический альянс. В результате инициатор отделения Словакии от Чехии не смог в очередной раз стать премьером. А новый послушный глава правительства четко выполнил все пункты натовской дорожной карты.

У Словакии и так все забрали

Впрочем, как считают, Словакия уже и так отправила на Украину все, что могла, включая советские самолеты МиГ-29. А потому, даже став премьером, Фицо вряд ли мог бы в чем-то ограничить Украину. Но, повторимся, выступая против поддержки Киева любой ценой, Фицо выносил эту проблему на всенародное обсуждение. И, как стало очевидно, далеко не все на Востоке Европы поддерживают западное вмешательство на Украину, грозящее общеевропейской катастрофой. Такую тенденцию уловили даже в Польше, где накануне местных выборов также решили хотя бы поиграть в антиукраинство.

И если венгерский Орбан воспринимался как своеобразная аномалия, то теперь можно говорить о тенденции. Ну, а Роберт Фицо укрепил свои личные политические позиции. Вопрос только в том, как он сможет ими воспользоваться.

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