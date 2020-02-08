https://static.news.ru/photo/6462ca16-4a6d-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Boeing CST-100 Starliner Фото: boeing.com

Специалисты NASA, которые занимаются расследованием причин неполадок при запуске корабля Starliner, выявили ошибки в его программном обеспечении, которое разрабатывала компания Boeing.

Об этом со ссылкой на специалистов агентства сообщает газета Washington Post.

Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно, две, а возможно, и много сотен. Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с ПО, — заявил глава департамента исследований человека NASA Дуг Ловерро.

Отмечается, что в настоящее время специалисты проверяют миллион строчек кода компьютерных систем.

Полёты новых лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии. Корпорация Boeing пообещала выплатить компенсации родственникам 346 погибших. Они получат по $144,5 тысячи. Следователи американского Национального совета по безопасности на транспорте полагают, что специалисты Boeing при проектировании лайнера модели 737 MAX неверно прогнозировали действия пилотов в нештатных ситуациях. По некоторым данным, представители Boeing, работавшие над системой корректировки полёта снятых многими перевозчиками с эксплуатации лайнеров 737 MAX, оснастили её всего одним датчиком.

Как ранее писал NEWS.ru, пилоты из России, работающие на авиаперевозчиков КНР, ждут увольнения. Это связано с простоем Boeing 737 MAX, сообщил источник, близкий к лётному составу.