https://static.news.ru/photo/5bdf5d0e-de99-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Американская корпорация Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Родственники погибших получат по $144,5 тысячи.

Как сообщает « Коммерсант », средства направят из созданного в июле специального фонда. Все претензии будут принимать до конца 2019 года. Деньги будут перечислять людям из 35 стран.

Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года в районе Западной Явы. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек. В марте 2019 Boeing этой же модели со 157 пассажирами рухнул вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек из 35 стран, включая троих россиян, в том числе — восемь членов экипажа. Все они погибли. После этого ряд стран приостановили полёты Bieing 737 MAX и отказались от контрактов с авиапроизводителем.

Ранее эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX в Индонезии сыграли проблемы при конструировании самолёта и недостаток контроля. Полный отчёт о катастрофе обнародуют в ноябре, писал News.ru.