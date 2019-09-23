Американская корпорация Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Родственники погибших получат по $144,5 тысячи.
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Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года в районе Западной Явы. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек. В марте 2019 Boeing этой же модели со 157 пассажирами рухнул вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек из 35 стран, включая троих россиян, в том числе — восемь членов экипажа. Все они погибли. После этого ряд стран приостановили полёты Bieing 737 MAX и отказались от контрактов с авиапроизводителем.
Ранее эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX в Индонезии сыграли проблемы при конструировании самолёта и недостаток контроля. Полный отчёт о катастрофе обнародуют в ноябре, писал News.ru.