https://static.news.ru/photo/935f90fe-dda5-11e9-b278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX в Индонезии сыграли проблемы при конструировании самолёта и недостаток контроля.

Как сообщает газета Wall Street Journal, индонезийские эксперты заключили, что среди факторов, которые привели к катастрофе, — также ряд ошибочных действий пилота и недостатков в техническом обслуживании. По данным издания, финальный вариант доклада опубликуют в ноябре.

Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года в районе Западной Явы. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

В марте 2019 Boeing этой же модели со 157 пассажирами рухнул вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. После катастроф около 20 стран закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию 737 MAX 8.

Как ранее писал News.ru, «Авиакапитал-Сервис» — лизинговая «дочка» Ростеха — расторгает контракт на поставку 35 самолётов 737 MAX с корпорацией Boeing.