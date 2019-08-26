https://static.news.ru/photo/61597ab2-c891-11e9-be54-fa163e074e61_660.jpg Boeing 737 MAX Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Авиакапитал-Сервис» — лизинговая «дочка» Ростеха подтвердила судебное разбирательство с корпорацией Boeing с целью расторжения контракта на поставку 35 самолётов 737 MAX. Об этом сообщил представитель компании.

Подтверждаем, — сообщил источник ТАСС .

В иске говорится о намеренном утаивании информации американской корпорацией относительно лётной пригодности лайнеров 737 MAX 8. Полёты этой модели были приостановлены после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Среди погибших — граждане 33 стран, в том числе трое россиян. Как отмечает Financial Times , дочернее предприятие Ростеха до приостановки полётов заказало 35 самолётов данной серии. «Авиакапитал-Cервис» настаивает на отмене сделки и требует вернуть ей $115 млн.

Ранее News.ru писал, что американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.