https://static.news.ru/photo/4e288f18-bdfc-11e9-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.

С января по июль Boeing поставила заказчикам всего 258 самолётов, в то время как за тот же период 2018 года — 417. Как сообщает The Wall Street Journal , снижение продаж произошло из-за того, что предприятие пятый месяц не получает заказов на производство модели 737 MAX.

Издание уточняет, что корпорация Airbus, являющаяся главным конкурентом Boeing, по итогам текущего года должна превзойти своего основного соперника в отрасли и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира.

Как ранее писал News.ru, эксплуатация лайнеров 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.

Эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации.