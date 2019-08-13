Американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.
С января по июль Boeing поставила заказчикам всего 258 самолётов, в то время как за тот же период 2018 года — 417. Как сообщает
Издание уточняет, что корпорация Airbus, являющаяся главным конкурентом Boeing, по итогам текущего года должна превзойти своего основного соперника в отрасли и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира.
Как ранее писал News.ru, эксплуатация лайнеров 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.
Эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX возобновится не ранее начала 2020 года в связи с введением дополнительных тестов в процедуру сертификации.