https://static.news.ru/photo/255f1a04-e2cb-11e9-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Специалисты американской корпорации Boeing, работавшие над системой корректировки полёта снятых многими перевозчиками с эксплуатации лайнеров 737 MAX, оснастили её всего одним датчиком.

Инженеры, которые создали MCAS более десяти лет назад для военного самолёта-заправщика, разработали систему так, что она полагалась на данные от множества датчиков и с ограничением её права смещать нос заправщика, — передаёт Wall Street Journal .

Издание уточняет, что в пассажирском Boeing 737 MAX такая же система корректировки полёта полагалась на данные только с одного из двух датчиков.

Ранее News.ru писал, что эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.