https://static.news.ru/photo/8b9149d0-e098-11e9-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/@Rocketnews1

Специалисты корпорации Boeing при проектировании лайнера модели 737 MAX неверно прогнозировали действия пилотов в нештатных ситуациях. К такому выводу пришли следователи американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Такие данные содержатся в их отчёте о расследовании серии крушений самолётов этой марки.

В ходе разработки системы для улучшения управления воздушным судном и последующей сертификации Boeing и Федеральное управление гражданской авиации допустили ошибки в оценке поведенческой модели пилотов, считает следствие. Технические специалисты сделали неправильные предположения о том, на какие факторы и показания приборов в первую очередь будут обращать внимание члены экипажа в кризисной ситуации во время реального полёта.

Как следствие, Нацсовет по безопасности на транспорте рекомендовал пересмотреть программу сертификации и включить в неё корректную оценку действий пилотов в стрессовой ситуации. Помимо этого, предложено разработать обновления для уже действующих бортовых операционных систем, чтобы те показывали информацию о неполадках более точно и в соответствии с ожиданиями лётчиков.

Полеты новых лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Как писал News.ru, корпорация Boeing пообещала выплатить компенсации родственникам 346 погибших. Они получат по $144,5 тысячи.