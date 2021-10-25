На Украине резко сократились запасы газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 млрд куб. м. Это более чем на треть меньше показателей 2020 года. Об этом говорится на сайте оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».

Отмечается, что закачка в хранилища прекращена с 4 октября и на данный момент осуществляется отбор газа из хранилищ в объёме примерно 24 млн куб. м в сутки.

В начале октября глава «Укртрансгаза» Сергей Перелома заявлял, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.

Ранее сообщалось, что газа в подземных хранилищах Украины оказалось на 26% меньше, чем год назад, из-за попытки страны сэкономить. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Марунич. Он считает, что украинским потребителям голубого топлива грозит зима «на грани». Марунич отметил, что прошедшая зима была тёплой, но неизвестно, какой будет следующая. Он предупредил жителей страны о сложившейся ситуации.