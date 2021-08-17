Украинским потребителям газа предрекли зиму «на грани»

Газа в подземных хранилищах Украины оказалось на 26% меньше, чем год назад, из-за попытки страны сэкономить, заявил РИА Новости украинский эксперт Дмитрий Марунич. Он считает, что украинским потребителям голубого топлива грозит зима «на грани».

Может так случиться, что на грани будут потребители. Неизвестно, какой будет зима. Прошедшая зима была достаточно мягкой, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились по сравнению с прошлым годом почти на треть (30%). Как сообщила компания «Укртрансгаз», 15 августа в подземных хранилищах было 17,6 млрд куб. м газа — это 57% от всего возможного объёма. В прошлом году этот показатель составлял 77,1% (23,8 куб. м).

Между тем «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь. «Оператор ГТС Украины» 16 августа предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объёме до 15 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал 0,65 млн куб. м в сутки. На август российская компания и вовсе не бронировала мощностей.