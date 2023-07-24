Михаил Гусман: Азербайджан вдохнул новую жизнь в Движение неприсоединения Заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман рассказал в интервью NEWS.ru, убьют ли соцсети профессию журналиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман заявил, что участники Движения неприсоединения, наблюдая за развитием Холодной войны, всячески пытались защитить интересы своих стран

В азербайджанской Шуше завершился глобальный медиа-форум, посвященный проблемам новых медиа в эпоху четвертой промышленной революции. Мероприятие собрало журналистов из 50 стран, в том числе представители российской прессы. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман призвал на форуме создать Организацию информационных агентств Движения неприсоединения. Зачем нужна такая платформа и выдержат ли традиционные СМИ конкуренцию с соцсетями, Михаил Гусман рассказал в интервью NEWS.ru.

Москве выгодно усиление Движения неприсоединения

— Вы предложили создать медиафорум Движения неприсоединения. И, кстати, азербайджанский лидер Ильхам Алиев, который присутствовал на форуме, одобрил такую идею. Как она пришла вам на ум?

— Я человек поколения, которое помнит, как создавалось Движение неприсоединения. У истоков этой организации стояли выдающиеся политики, которые, наблюдая за развитием Холодной войны, всячески пытались защитить интересы своих стран. После распада СССР актуальность Движения несколько спала. Но за последнее время мы видим, что оно снова востребовано. Азербайджан, возглавив эту организацию, почувствовал тренд и вдохнул в нее новую жизнь. Здесь сошлись многие факторы.

С одной стороны, Азербайджан — активный участник мировых процессов, международной политической жизни на многих площадках. С другой стороны, на председательство Баку выпало начало пандемии. Как раз в тот момент весь мир увидел несправедливость в распределении вакцин. Этот фактор оказался очень востребованным.

Россия как заинтересованный наблюдатель организации увидела это и высоко оценила. В этих условиях я и решил выступить с инициативой создать еще одну платформу внутри организации — медиа-форум Движения неприсоединения.

— Как складываются отношения России с обновленным Движением неприсоединения?

— Баку часто выступал площадкой для встреч высших российских военных с западными коллегами. То есть Азербайджан умеет выстраивать равноправные, уважительные отношения с противоборствующими странами в мире. Азербайджан активно выступал за то, чтобы пригласить Россию и закрепить ее роль в качестве наблюдателя в Движении неприсоединения. Россия не может быть членом организации по определению, но голос нашей страны в ней может быть очень и очень важным.

К примеру, именно Алиев в своем недавнем выступлении на форуме Движения неприсоединения, который проходил в Баку, от имени организации высказался за деполитизацию Олимпийских игр. В тот же день на это предложение позитивно отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и даже поблагодарил Азербайджан за такую инициативу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ильхам Алиев с уверенностью и позитивом оценил будущее сотрудничество Москвы и Баку

Никакой искусственный интеллект не заменит журналиста

— В рамках форума помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил в разговоре NEWS.ru, что в медиапространстве возникает множество вызовов — дезинформация, фейки, и подобные форумы нужны для обсуждения подобных проблем. К примеру, участники форума выражали опасение, что гражданская журналистика, то есть блогеры, могут очень скоро заменить традиционные СМИ. Что вы думаете по этому поводу?

— Тема актуальная, но, на мой взгляд, немножко перегретая. Я в этом плане более консервативен. Не думаю, что социальные сети убьют традиционные медиа. Даже печатные СМИ еще долго-долго будут жить. Так что слухи о смерти традиционных медиа сильно преувеличены.

Я очень уважительно отношусь к блогерам, к тем, кто участвует в процессе создания социального контента. Но это совершенно другая история. Не стоит смешивать людей, «живущих» в соцсетях, с профессиональными журналистами. Это не значит, что в этом «самодеятельном» театре не может быть хороших спектаклей. Но не надо путать две вещи. Журналистика — это профессия! Высокая, достойная профессия для подготовленных людей, требующая обучения, опыта. Все, что связано с социальными сетями, — замечательно, но это немного другое. Это скорее не пресса, а институт коммуникации.

Точно так же журналистов не заменит нашумевший чат GPT. Такие системы будут развиваться и совершенствоваться, но никакая игрушка не сможет заменить нас. Журналист — это творческая профессия, которая незаменима искусственным интеллектом. Машина может слагать стихи, но это далеко не настоящая поэзия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что медиафорумы важны для борьбы с дезинформацией и фейкньюсами

Совет молодым журналистам от Владимира Ленина

— Каким, по-вашему, должен быть современный журналист?

— Он должен непрерывно повышать качество профессионального мастерства — в анализе, глубине погружения в проблему.

Места для поверхностности и легковесного подхода сегодня не остается. Журналистика должна побеждать в конкуренции профессионализмом, знаниями, грамотностью. На этом поле и победа профессиональной журналистики.

Новому поколению журналистов я бы посоветовал помнить слова одного ныне непопулярного классика: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Это слова Владимира Ленина. Как это ни парадоксально, пожелание, обращенное к молодым, стало еще актуальнее.

Не «шероховатости», а субъективное журналистское мнение

— Президент Ильхам Алиев на форуме упоминал, что при освещении отношений Москвы и Баку в прессе возникали «шероховатости». Могут ли оценки отдельных журналистов вредить отношениям двух стран?

— Мир турбулентный — Россия проводит специальную операцию на Украине, Азербайджан ведет переговоры с Арменией о мире, недавно завершились выборы в Турции. Мне было интересно, как на этом фоне будет реализовываться меморандум о союзнических отношениях России и Азербайджана. Отвечая на мой вопрос, Ильхам Алиев с уверенностью и позитивом оценил будущее сотрудничество двух стран. Такие слова президента важны для российской аудитории. Отношения России с Азербайджаном находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гусман уверен, что социальные сети никогда не заменят традиционные СМИ

А какие-то проблемы — это вопрос не «шероховатостей», а определенных трактовок. Вероятно, Ильхам Алиев в данном контексте говорил об определенном субъективизме журналистов в их оценке событий. И я не собираюсь их критиковать, потому что мы все-таки коллеги. Вообще не вижу здесь большой проблемы. Главное, чтобы журналист был честен и объективен. Это тоже часть журналистской профессии — иногда быть жестким в своей оценке. Что касается меня лично, то как информационщик я сам всегда стараюсь занимать точную, взвешенную и честную позицию. Но каждому свое.

Кстати, около месяца назад мы встречались с нашими азербайджанскими коллегами, чтобы как раз найти ответ на этот вопрос: как сделать так, чтобы в наших медиа было меньше вот этих «шероховатостей».

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