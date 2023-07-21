Алиев назвал возможный срок подписания мирного договора с Арменией Алиев: мирный договор с Арменией может быть заключен до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на Глобальном медиафоруме в Шуше, что мирный договор может быть подписан до конца 2023 года, если Ереван откажется от любых территориальных претензий к Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул, что для достижения этой цели главы МИД республик должны прийти к обоюдному соглашению на встрече в Москве, которая пройдет в ближайшие дни. Выступление Алиева транслировалось на его YouTube-канале.

Если переговорные команды в лице представителей МИД обеих стран на переговорах, которые пройдут в ближайшие дни в Москве, придут к соглашению, и Армения откажется от любых территориальных претензий к Азербайджану, то можно ожидать подписание мирного договора до конца года, — сказал Алиев.

По его словам, за последнее время было несколько эпизодов, которые показали Армении, какие последствия ее ждут в случае непризнания территориальной целостности Азербайджана. Алиев подчеркнул, что Баку может вынудить Ереван уступить территории «при помощи кулака».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили вопросы активизации совместной работы по ключевым трекам нормализации отношений между Баку и Ереваном в соответствии с трехсторонними договоренностями. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван выразил готовность признать Карабах частью Азербайджана в случае решения вопросов прав и безопасности проживающих там армян. Он добавил, что республика открыта к урегулированию отношений с Азербайджаном.