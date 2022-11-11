«У нас есть четкий план»: как Баку планирует развивать Карабах Cпецпредставитель президента Азербайджана в Карабахе Эмин Гусейнов рассказал NEWS.ru о минных полях, умных городах и масштабных планах

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock

Эмин Гусейнов

Ровно два года прошло со дня подписания трехстороннего заявления при посредничестве Москвы, которое положило конец второй войне в Карабахе. За это время на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана, полным ходом идет модернизация и восстановление жилой инфраструктуры. В июле в карабахское село Агалы в Зангеланском районе переехали первые вынужденные переселенцы. На очереди Физули и другие города региона. Как Азербайджан справляется с этими задачами, несмотря на сохраняющиеся противоречия с Арменией? Куда вынужденные переселенцы смогут переехать уже в следующем году и в каких условиях они будут там жить? На все эти вопросы в интервью NEWS.ru ответил специальный представитель президента Азербайджана по территориям, входящим в Карабахский экономический регион (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Фактической информации о конкретном местоположении мин у нас нет

— Эмин Заминович, работы ведутся с огромной скоростью. Международный аэропорт в Физули, например, был построен на расчищенном от мин участке за 8 месяцев. Как азербайджанским властям удается строить настолько быстро?

— После подписания трехстороннего заявления с Ереваном при посредничестве Москвы сразу началась полномасштабная работа по всем направлениям. Но для этого нам нужен был правильный подход — координация и планирование. Для координации проектов мы используем четкую трехступенчатую структуру управления. Время показывает, что такая система себя вполне оправдывает. Что она из себя представляет? Восстановительным процессом занимается все правительство Азербайджана, а помогает в этом специальный координационный штаб. В него входят все основные государственные органы, определяющие стратегические задачи: формирование дорожной карты, объемов деятельности, основных направлений работ, их последовательность и конечные цели. Под этим координационным штабом находится так называемый межведомственный центр, который прорабатывает общеполитические цели и их решение, то есть то, как реализовать тот или иной проект. В рамках этого центра действует 11 рабочих групп по энергетике, зеленой зоне, транспорту, разминированию, экономической интеграции и другие. Третья ступень — институт специального представителя, который на местах координирует и контролирует ход восстановительных работ. Важно, чтобы процесс шел не только сверху вниз, но и в обратном направлении. Ведь именно представители на местах видят, как можно решить какие-то технические вопросы. Обратная связь и общение помогают найти оптимальные пути и эффективные решения, за счет чего удается экономить средства государственного бюджета и быть уверенными, что качество находится на нужном уровне.

— В чем главная сложность при восстановлении территорий?

— Самый важный этап планирования по всему Карабахскому экономическому региону мы уже преодолели. У нас на руках общий план Карабаха, на основе которого были разработаны генпланы отдельных городов. Мы строим с самого нуля наши города и села, которые были полностью разрушены, и сталкиваемся с большими сложностями. Тем не менее у нас есть четкое видение, как мы будем действовать. Дальше по плану очистка территорий от мин, это основная преграда на пути возвращения жизни в Карабах.

Нашим саперам приходится действовать вручную. Карты, переданные Арменией под давлением международного сообщества, неточны и потому малополезны. Фактической информации о конкретном местоположении мин у нас нет, поэтому приходится все проверять, очищать и еще многократно перепроверять. Ситуацию усугубляет и то, что после 44-дневной войны армяне продолжали закладывать новые мины. Сейчас 13% земель Карабахского экономического региона уже разминированы. В Агдамском районе (в народе его называют «Хиросимой Кавказа», один из самых заминированных регионов. — NEWS.ru) — где-то около 23%.

Следующие этапы — развитие базовой инфраструктуры, куда входит строительство дорог, проведение линий электропередачи, газоснабжение населения, а также создание социально-экономической инфраструктуры.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock

Важно объяснить, как пользоваться возможностями нового села

— Первые жители поэтапно возвращаются в зангеланский Агалы. Какие города станут следующими?

— Сейчас идет активная работа по восстановлению 20 домов в селе Талыш Тертерского района. За ним последует поселок Суговушан, а в следующем месяце мы планируем приступить к работам в поселке Гадрут и селе Туг. До конца следующего года по планам должен быть готов жилой массив в городе Физули. Думаю, что начиная с 2024 года мы сможем переселить туда новых жильцов. А к концу 2024 — середине 2025 года будут готовы два жилых массива в Агдаме, также вернется жизнь в три села этого района. По мере восстановления другие населенные пункты тоже смогут принять наших граждан. Самое сложное уже позади. Люди на местах видят масштаб строительства и интенсивность работ.

— А где будут работать вернувшиеся на родину?

— Самый главный фактор — рабочие места, которые помогут интегрировать эти территории в экономику не только Азербайджана, но и региона в целом. Для этого были созданы два промышленных парка. Один — в Восточно-Зангезурском регионе, в Аразской долине Джебраильского района. А основной промышленный парк находится в Агдаме. Там уже под руководством Министерства экономики проводятся масштабные работы, заявлено 14 резидентов, трое из которых приступили к строительству своих заводов. Именно эти предприятия станут создавать рабочие места для населения города.

Если говорить об отраслях, то это традиционное для Азербайджана сельское хозяйство. Кроме того, в Агдаме всегда была развита обрабатывающая промышленность. Если мы сумеем создать условия для частного сектора и фермеров в сельском хозяйстве, то сможем развивать обрабатывающую отрасль.

— А все новые территории восстанавливаются по концепции «умное село», как Агалы в Зангеланском районе?

— Умное село — условное название. В современном мире применение умных решений все больше становится общим правилом, нежели исключением. Необязательно, чтобы там было все умное. Это термин, который показывает возможность пользоваться определенными услугами, которые облегчают жизнь людей и делают ее более комфортной. Многое в ходе строительства зависит от специфики местности, ее климатических условий, географии, экономической специализации, истории и культурного наследия. Следовательно, новые села не имеют какой-то стандартной концепции, но, безусловно, будут строиться по современным стандартам. А современные стандарты включают в себя отдельные умные решения, в зависимости от местных условий и контекста.

— Несколько месяцев назад вынужденные переселенцы вернулись в село Агалы Зангеланского района. Как сообщалось, перед заселением для них проводились тренинги. Что это такое?

— Умные решения представляют собой определенный набор информации, ее необходимо знать и уметь принимать решения на ее основе. Людям важно объяснить, как пользоваться возможностями нового села. Кроме того, тренинги помогают уменьшить расходы домохозяйств, потому что они смогут с легкостью предотвратить бытовые аварии, проблемы с коммунальными системами и так далее. Также на лекциях учат, как правильно использовать оборудование, планировать потребление электроэнергии и водоснабжения, чтобы не тратить лишние ресурсы. Думаем, что такие тренинги должны проводиться везде, куда переселяются наши граждане, чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям. Все-таки 30 лет отсутствия жизни на карабахской земле — немалый срок, причем это произошло в тот момент, когда весь мир сильно изменился с технологической точки зрения.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock

Мы приглашали ЮНЕСКО, но они пока не едут

— А как продвигается процесс строительства инфраструктуры?

— В тех местах, куда уже переселили вынужденных переселенцев, есть вся необходимая инфраструктура. В других местах сейчас все на стадии строительства. Например, в Агдаме строительство школы № 1 фактически завершено, идут отделочные работы. К следующему учебному году она будет готова. Параллельно мы планируем строительство больницы в Агдаме. В следующем году начнем возведение больницы в Физули. Сейчас там сооружается школа, подаренная Узбекистаном. Она тоже к следующему учебному году будет готова. Еще на финальной стадии разработки проекта художественной школы, ее нам подарил Казахстан.

— Азербайджанские власти обвиняют Армению в актах вандализма в отношении памятников культурного наследия Карабаха и даже требуют компенсацию за нанесенный ущерб. Эти средства пришлись бы кстати в вопросах восстановления территорий. На какой стадии сейчас этот вопрос?

— Карабахский экономический район обладает огромным количеством объектов культурного наследия. Мы находимся в тесном контакте с Министерством культуры, которое занимается реставрацией разрушенных зданий.

После того как были зафиксированы все нарушения, соответствующие органы Азербайджана подали иск в международные суды. Этот процесс продолжается. Стоит отметить, что была проделана достаточно хорошая работа. В этом контексте я бы хотел отметить, что мы приглашали международные организации, чтобы они сами посмотрели на происходящее. Хотя и приглашали мы их несколько раз, некоторые, например ЮНЕСКО, до сих пор не приехали. Это очень нелегкий процесс, в котором нам важно действовать поступательно.

— А часто приезжают представители из других стран?

— Почти каждый день у нас бывает по 2–3 делегации. За два года мы приняли более 7 тысяч гостей только в Карабахском экономическом регионе. Среди них как местные, так и иностранцы, представители политических кругов, международных организаций других стран. Их визиты очень важны, потому что одно дело, когда мы об этом пишем и говорим, другое — когда они видят все это своими глазами.

В те сферы, где азербайджанские компании успешны, мы не привлекаем иностранных инвесторов

— В своих предыдущих интервью вы говорили, что Азербайджан восстанавливает территории своими силами. Разумеется, все это требует немалых инвестиций. Неужели нет желающих помочь Азербайджану?

Желающие помочь, конечно, есть, и мы работаем с ними в том числе. Но наиболее актуальны сейчас государственные контракты по части реализации технически сложных проектов. Мы неоднократно предлагали это частному сектору, в том числе иностранным инвесторам. Естественно, у нас есть широкий список компаний, которые изъявили желание работать: более 1,5 тысячи организаций обратились в Минэкономики, желая принять участие в восстановительных работах. Эти списки детально изучаются.

Один из основных факторов, на который мы обращаем внимание, кроме экономического, какой стране принадлежит сама организация. Как мы убедились за 44 дня войны в Карабахе, не у всех стран было доброе отношение к Азербайджану. Многие относились к нам предвзято и не поддержали нас. Поэтому один из основных критериев — сотрудничество с братскими и близкими нам странами.

Главный наш принцип — в те сферы, где азербайджанские компании успешны, мы не привлекаем иностранных инвесторов и компании. Мы их привлекаем в те сферы, где мы испытываем определенные технические сложности. Например, дорожными проектами в Карабахе занимаются азербайджанские компании. Но вот строительство тоннелей — достаточно сложный проект, в котором нам нужна сложная специфическая помощь. Такого рода проекты хорошо делают турецкие компании. Также в некоторых городах был запущен проект по созданию мемориальных комплексов, посвященных победе во второй карабахской войне. В их число входят создание музеев под открытым небом, музея оккупации, музея Победы. Во многих таких проектах задействованы итальянские компании, которые специализируются на этом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В наших промышленных парках есть резиденты с иностранным капиталом из ОАЭ. К умным селам проявила большой интерес словацкая компания, которая строила подобные поселки в других местах. Особый интерес проявляет Япония, которая помогла в разработке зеленой зоны в новом поселке. Для нас это новое направление, имеющее огромные масштабы. Это не единичные проекты. Нам важно контролировать процесс таким образом, чтобы мы оптимально использовали государственные средства, но при этом обеспечивали с помощью инвестиций и скорость, и качество проектов.

— Какую роль во всем этом играет в регионе Россия? Есть, например, какие-то заявки от российских компаний ?

— У Москвы и Баку очень много совместных проектов. Отношения с Россией развиваются с каждым годом. Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Для нас очень важно продолжить это стратегическое партнерство в области экономических отношений. Чем больше пользы оно приносит в вопросах восстановления Карабаха, тем лучше. Российские компании задействованы в некоторых наших инфраструктурных проектах. Мы уделяем пристальное внимание тем сферам, в которых мы можем получить какие-то инновации. Есть большое желание развиваться в области сельского хозяйства. Но если говорить о восстановлении Карабаха, то пока я не могу назвать какие-то крупные российские компании, принимающие в этом участие.

— А что касается транспорта, какие новые автомобильные и железнодорожные дороги запланированы?

— Первая железная дорога строится по маршруту Евлах — Барда — Агдам. К концу этого года она будет полностью завершена. Дорога уже фактически дошла до Агдама, осталось всего несколько километров. Этот процесс продвигается очень быстро. Второй маршрут пролегает из Горадиза в Агбенд (крайнее село на условной границе между Азербайджаном и Арменией), то есть до начала того самого Зангезурского коридора, о котором речь также идет в трехстороннем заявлении. Там работа продвигается быстро, строительство завершено примерно на 60%. Думаю, что к середине следующего года дорога уже будет готова.

Что касается автомобильных дорог, в первую очередь мы построили четырёхполосную дорогу Барда — Агдам. Она почти завершена, рассчитываем полностью закончить ее до первого квартала следующего года. Еще один проект Физули — Агдам, дорога длиною в 65 км, ее строительство началось в этом году. Думаю, что к концу 2023 года можно ожидать завершения. Сооружаются и другие дороги между Гадрутом, Физули и Джебраилом. А также трассы, которые станут связывать Нафталан (санаторий Дашалты) с селом Талыш. Это очень важный путь между двумя туристическими зонами, одной уже существующей и второй, новой в Карабахе. Люди, которые будут лечиться в Нафталане, смогут получить путевку в Талыш и остаться там на пару дней. Это хороший туристический маршрут, и потенциал для привлечения частных инвестиций тоже очень высокий.

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— Многолетний конфликт разрушил флору и фауну территорий. Академия наук Азербайджана в апреле даже заявила о намерении создать Красную книгу Карабаха. Какие еще мероприятия планируются для восстановления природы региона?

— В Зангеланском районе есть программа Министерства экологии, рассчитанная на превращение Зангелана в зеленый город. В основном в этих вопросах работает один и тот же принцип. К примеру, около 30% генплана Агдама — большие парки и лесные массивы. Мы придаем этому большое значение, так как только в Карабахском регионе было уничтожено 54 тыс. га лесов. Благодаря спутниковым снимкам мы видим серьезные проблемы, возникшие после уничтожения лесных массивов. В Физули также запущен проект по строительству огромного центрального парка.

Азербайджанцы готовы к мирному сосуществованию

— А что будет с армянским населением Карабаха? Будут ли им предоставлены какие-то дополнительные льготы?

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock Эмин Гусейнов

— Азербайджан — мультикультурная страна, в которой живут много национальных меньшинств. Мы считаем, что если люди армянского происхождения, проживающие сейчас на подконтрольных российскому миротворческому контингенту территориях, имея выбор, решат стать гражданами Азербайджана, то они не пожалеют об этом. Но никто никому навязывать эту идею не будет. Люди свободны в своем выборе. И каких-то дополнительных привилегий для них не будет.

Как всегда и везде отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев, это наш внутренний вопрос, который мы не собираемся ни с кем обсуждать. Я как человек, который работает на местах, могу подтвердить факт неформальных контактов между азербайджанцами и армянами в Карабахе. Никаких проблем с этим не возникает. Азербайджанцы готовы к мирному сосуществованию, готовы перевернуть эту страницу и смотреть в будущее во имя мира и развития нашего региона. Если Армения действительно хочет мира, важно заключить мирный договор, признать и уважать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от любых территориальных претензий и агрессивных действий против нашей страны. И необходимо это не только говорить, но и показывать действиями. Например, полной демилитаризацией нелегальных военных группировок, разблокированием транспортных коммуникация для запуска экономических процессов и получения выгоды от взаимного сотрудничества. Когда появится выгода, мы все увидим, что на самом деле намного лучше сотрудничать во имя всеобщего блага народов, чем враждовать.

— Азербайджанская сторона, одержавшая победу, к этому готова. Но армянам в этом вопросе тяжело перевернуть страницу. Поэтому возникает вопрос: а возможно ли вообще мирное сосуществование?

— Азербайджан уже доказал всему миру свою приверженность к принципам международного права и как ответственный член международного сообщества продолжает верить в это. Время покажет...