На медиафоруме в Шуше предложили идею для Движения неприсоединения Замглавы ТАСС Гусман предложил создать Организацию информагентств Движения неприсоединения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Гусман

В рамках Движения неприсоединения имеет смысл создать объединение информационных агентств, или так называемую Организацию информационных агентств Движения неприсоединения, заявил NEWS.ru первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на первом Глобальном медиафоруме в Шуше. По его мнению, создание такой организации могло бы стать итогом обсуждаемого сейчас медиафорума стран Движения неприсоединения.

Возможно — я вам первому, кому об этом говорю — допустим, создание какой-то организации, например Организации информационных агентств Движения неприсоединения. Есть Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана, есть Европейский альянс информационных агентств. Я думаю, такая организация была был очень полезна, — сказал Гусман.

Он отметил, что Россия не может стать инициатором создания такой организации, потому что в Движении неприсоединения она является наблюдателем, а не участником.

Такую инициативу нужно если не «вбросить», в хорошем смысле слова, то хотя бы предложить. Сначала должен состояться форум. И как его результирующая, можно выйти на создание такой организации, — заключил первый замгендиректора ТАСС.

Накануне в ходе общения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках первого Глобального медиафорума в Шуше Михаил Гусман предложил провести медиафорум стран Движения неприсоединения, в котором сейчас председательствует Азербайджан.

Официальное открытие медиафорума в Шуше состоялось 22 июля, в нем принимают участие свыше 250 журналистов и медиаэкспертов, которые представляют 120 медиасубъектов из 50 стран. Как сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, проведение глобального медиафорума призвано сформировать в Шуше креативную атмосферу, и в дальнейшем его планируется сделать ежегодным.