От развалин до процветающего региона: как начинается новая жизнь в Карабахе Журналисты NEWS.ru посетили свежепостроенное «умное село» Агалы в Зангеланском районе Азербайджана

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

«Это еще не те земли, которые раньше находились под контролем армян. Их вы точно не спутаете ни с чем. Там нет таких деревьев, зелени, нет ни одного уцелевшего дома — все разрушено. Думаю, вы будете в шоке, раз приехали сюда впервые», — предупредил водитель Рамиль по дороге в карабахский Зангелан, расположенный на юге региона, недалеко от иранской границы. Действительно, через какое-то время утопающий в зелени пейзаж резко изменился — из трясущейся по плохой дороге машины были видны только высохшие кусты, остатки разрушенных домов, да торчали длинные палки с красными наконечниками, предупреждающие, что рядом могут быть неразорвавшиеся мины. Прямую дорогу в Зангеланский район, куда около трех месяцев назад переехали первые вынужденные переселенцы, пришлось объехать — ее проверяли саперы.

Через час вдали появился населенный пункт Агалы, точно оазис в пустыне. Современный поселок возвели всего за год на месте разрушенных после первой войны в Карабахе поселений Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. Еще недавно возвращение мирной жизни на эти земли казалось чем-то далеким и недосягаемым. Но сегодня благодаря усилиям Баку в рамках программы «Великое возвращение» в нем уже проживают 325 человек, для которых создана вся необходимая инфраструктура: дети ходят в детский сад и школу, работает супермаркет, рестораны, сотрудники банка помогают снять деньги и получить пенсию, действуют многофункциональные центры и почта. Все эти структуры сосредоточены на главной сельской площади. Даже поставили памятник-фонтан «Голубь», символизирующий вечный мир на землях, остававшихся безлюдными 30 лет из-за военного конфликта между Баку и Ереваном.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

После долгой и утомительной дороги приезжие обычно заходят в ресторан поселка, в нем есть шашлыки и другие блюда плюс чай с азербайджанскими сладостями. Среди официантов ресторана — молодые ребята, ветераны второй войны в Карабахе. Один из них — Орхан. По его словам, после армейской службы ему нужна была работа. Профсоюз предоставил возможность трудиться на тех землях, за которые он сражался два года назад, и он с удовольствием ею воспользовался. Причем работает он добровольно, по своей инициативе. Если вдруг такая жизнь ему наскучит, он в любой момент может отказаться и переехать в другой город или перейти на новую работу. Живет Орхан в одном из свежепостроенных домов в Агалы.

Возвращение на родину

Но перед зангеланскими властями остаются вопросы трудоустройства всех без исключения агалинцев. Спецпредставитель президента Азербайджана в Зангеланском районе Вахид Гаджиев рассказал NEWS.ru, как удалось за короткий срок вернуть жизнь в регион и как создают с нуля новую жизнь в Карабахе.

— Вахид Расимович, почему возвращение вынужденных переселенцев началось именно с Зангеланского района?

— Село Агалы было выбрано неслучайно. Во-первых, Зангелан имеет стратегически важное географическое положение. Этот район объединяет в себе множество различных бизнес-направлений. Здесь развито сельскохозяйственное направление, широко распространено и рудно-медное направление. Что особенно важно — именно отсюда пройдёт важный Зангезурский коридор. Кроме того, этот регион имеет огромный туристический потенциал, поэтому мы строим тут новую гостиницу. Также одно из основных направлений — зелёная энергия. Все эти факторы создают условия, чтобы в дальнейшем переселенцы жили в максимально комфортных условиях. Кроме того, Зангелан по сравнению с другими регионами был менее заминирован. Нам удалось построить это село за довольно короткий период. Можно сказать, основные здания были готовы за год. Ещё через полгода первые переселенцы вернулись в родные края.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock Вахид Гаджиев

— Какие именно работы были проведены для скорейшего возвращения азербайджанцев на земли Карабаха?

— После окончания второй войны в Карабахе начались масштабные инфраструктурные работы — строительство широкополосной автомобильной магистрали в Зангелан, железной дороги, недавно был открыт международный аэропорт. Для строительства села мы используем рекомендации ООН и ее стандарты. Село Агалы построено в концепции «умного села». В центре населенного пункта размещены все инфраструктурные сервисы, необходимые для ежедневной жизни. С другой стороны, «разум» Агалы связан с новыми технологиями. Вы, наверное, заметили, что на крышах всех домов установлены солнечные батареи. В целом Зангелан и другие города Карабаха перспективны для зеленой энергетики. Количество солнечных дней в Агалы больше, чем в других местах. Соответственно, установка тут солнечных батарей очень целесообразна и эффективна. Кроме того, у нас есть гидроэлектростанция под названием «Архимед», ее энергии достаточно для снабжения всего села. Плюс все село обеспечено высокоскоростным интернетом (до 100 мегабит), во всех классах построенной школы есть высокотехнологичные скринборды. Полностью вся сеть была сделана компанией Huawei, все присутствующие тут технологии принадлежат этой компании.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock Солнечная батарея

— Сколько человек уже переехали в Агалы?

— Переселение производилось на добровольной основе. Из 1450 человек, называющих себя агалинцами, 1300 уже выразили желание вернуться на малую родину. Заселение происходит по мере готовности домов. Мы планируем до конца этого года переселить сюда еще 20-25 семей. В приоритете для переселения люди, живущие в неблагоприятных условиях. Администрация района на постоянной основе общается с населением, выявляет проблемы, пытается в оперативном порядке решить все вопросы. Особое внимание мы уделяем тому, чем будет заниматься население, стараемся обеспечить всех работой. Привлекаем дополнительные инвестиции: здесь есть агрохолдинги, в которых уже непосредственно работают агалинцы, швейная фабрика в самом селе, там работают 20 человек, шьют униформу. Все это создается для того, чтобы люди могли заработать себе на жизнь. Человек, приезжающий в Агалы, возвращается в свои родные края, откуда был изгнан 30 лет назад. С каждым днем желающих вернуться и жить здесь становится намного больше. Условия тут довольно городские и нетипичные. Таких сел нет ни в других регионах Азербайджана, ни даже в России. Всем приятно проживать в таком селе, я сам тоже живу здесь, и мои работники живут здесь со своими семьями.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

— Находиться тут действительно приятно, но насколько безопасно? Ведь мы знаем, что отношения между Баку и Ереваном до сих пор не нормализовались, а ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной...

— Основная проблема тут — большое количество неразорвавшихся мин и боеприпасов. Мы рассказываем жителям, где безопасно, а куда идти пока что не стоит. Помимо этого, мы еще сотрудничаем с азербайджанской госструктурой по разминированию ANAMA. Что касается близости к границе, то мы находимся не так близко к ней, поэтому здесь довольно безопасно. Мы создаем всю эту инфраструктуру для того, чтобы как раз в этом регионе процветал мир. Создавая такую возможность, мы передаем месседж и всем остальным. Я верю, что все вопросы разрешатся в ближайшем будущем.

— Планируется ли создание других «умных сел» в Зангеланском регионе?

— В дальнейшем у нас есть планы на строительство дополнительных деревень в Зангелане. Пока не могу сказать, как они будут называться, потому что все пока что на стадии разработки. Но буквально до конца этого года мы скажем, о каких селах идет речь. И это касается не только сел в Зангелане. Это касается в том числе и Джебраила, и Губадлы. В самом городе Зангелан заложен фундамент школы и живого массива. Весь процесс будет проходить очень быстро, всего будет построено 10 домов для почти 460 человек.

Мы ждали тридцать лет

С погодой в день приезда в Агалы неожиданно повезло. Температура колебалась от 21 до 23 градусов, солнце слепило глаза. Но, как рассказали местные жители, для Агалы в ноябре это норма. Тут намного теплее, чем в азербайджанской столице, а дождей почти не бывает, хотя иногда они очень нужны для богатого урожая. Например, в этом году гранаты, посаженные армянами на месте всех других фруктовых деревьев, не принесли плодов. Но зато очень вкусной хурмы хоть отбавляй.

Я нашла свой дом, в котором мы жили с мужем до начала войны. Теперь часто хожу туда, рассказываю своим внукам о бывшей нашей жизни в Зангелане. Кстати, нашла там несколько фруктовых деревьев. Теперь ходим туда собирать хурму, — говорит местная жительница Шовкат.

В Агалы она приехала с мужем навестить сына Эльбруса, который переехал сюда во время первого этапа заселения в июле. Пока супруги ожидают своей очереди для переезда, они помогают сыну обосноваться на новом месте и заодно пытаются привыкнуть сами.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

За короткий срок Эльбрус успел наладить свое хозяйство. До скота дело пока не дошло, но куры, гуси и утки уже бродят в загородке и даже несут яйца, их Эльбрус продает соседям. Теперь в планах — посадить огород. Карабахская земля очень плодородная, говорят жители, поэтому надеются, что уже к следующему году смогут собрать богатый урожай. Удивительно, что переехал Эльбрус со своими детьми в село Агалы из центрального района Баку. Разумеется, его жизнь сильно изменилась, но, по его словам, он об этом ни на секунду не пожалел.

Для нас создали все условия, у нас нет никаких претензий — мы строим тут новую жизнь. Мы 30 лет жили в тоске по родным краям и мечтали вновь сюда вернуться, — делится сокровенным Эльбрус.

Кстати говоря, возвращение на территории Карабаха происходит добровольно и не поощряется никакими дополнительными выплатами. Основным стимулом стало желание вернуться в родные края. При этом те государственные пособия, которые выплачивались им в статусе беженцев, все еще сохраняются.

Не менее трех комнат и 12 соток

Эльбрус пригласил нас посмотреть, как обустроен его дом внутри. Согласно программе первого этапа заселения, для переселения в новые дома в составе семьи должно быть не менее четырех человек. В зависимости от количества людей принимается решение выдавать одноэтажные (трехкомнатные) дома или двухэтажные (с пятью комнатами). Ремонт внутри выполнен аккуратно. Из мебели в домах при заселении были встроенная кухня и шкафы-купе. Все остальное жильцы привезли с собой. При этом здания стоят на огороженном участке в 12 соток, на нем расположен дополнительный хозяйственный сарай.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

По словам жителей села, дома построены из такого материала, что в жару в них прохладно, а зимой тепло. Газа в селе нет, все на электричестве. Летом энергию вырабатывают солнечные батареи, установленные на крышах всех домов, и сельская гидроэлектростанция. При этом все жители Агалы получили отсрочку от выплаты квартплаты на три года.

Отношения с соседями прекрасные. В основном тут молодые люди, пожилые не дожили до этого дня... — отметила Шовкат.

Молодые люди в большинстве обеспечены работой. Определенные сложности есть с теми, кто в более преклонном возрасте. Инфраструктура в селе на сегодняшний день развита не так сильно, чтобы обеспечить рабочими местами всех до единого. Но азербайджанские власти обещают со временем решить эти проблемы. Общественный транспорт в Агалы пока не ходит, но у многих жителей есть свои автомобили. Если же машины нет, можно попросить односельчан подвезти.

«Умные» школы Карабаха

По улицам Агалы после полудня гуляют дети, вернувшиеся из школы. Школа только отстроена и сделана по лучшим стандартам, оснащена последними технологиями и предоставляет все возможности для учебы.

Журналистов NEWS.ru встретила директор школы Нармин Гасанова, тоже уроженка Зангеланского района. Она рассказала, что первый звонок в агалинской школе прозвенел 15 сентября — в этот день в Азербайджане начинается учебный год. На настоящий момент в школе обучается 71 человек — от подготовительных курсов до 11-го класса. Многие классы объединены — детей в Агалы пока немного. Но, как надеется руководство школы, со временем их станет больше. Все необходимые школьные принадлежности типа ранца, канцелярских товаров, учебников и даже компьютеров и планшетов предоставляет государство.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

Среди педагогического состава — учителя по всем предметам программы. Причем все они недавно успешно сдали необходимый промежуточный экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию. В Агалы приехали по собственному желанию.

Мы не боимся ничего, — ответила учительница английского языка Самайя на вопрос, не рискован ли переезд в Зангеланский район для ее будущего. — Это наш профессиональный долг. Мы служим родине не с оружием в руках, а выполняя свою работу. Поэтому сегодня мы тут.

Все кабинеты оснащены высокотехнологичными скринбордами, которые могут использоваться в качестве привычной в образовательном процессе доски или же монитора, также на нем ученики смотрят видео. В кабинетах физики и химии есть необходимое оборудование для проведения различных лабораторных работ. Кроме того, есть актовый зал и своя библиотека с книгами на азербайджанском, русском и английском языках.

Кроме того, школа в Агалы находится на постоянной связи с учителями Баку. Они предоставляют всю необходимую помощь, проводят онлайн-тренинги и консультации. Экзамены на первом этапе будут проходить онлайн, а если ученики старших классов решат сдать тесты по английскому языку TOEFL или IELTS, то смогут сделать это без проблем, обещают зангеланские власти.

По реакции на вопрос о зарплате стало понятно, что она оставляет желать лучшего. Оплата идет по количеству отработанных часов. Но в школе отметили, что им и этого хватает — главное, по их словам, что теперь живут они на своей родной земле.

Что делать, если нужно поправить здоровье?

На одной территории со школой действует и сельское медицинское учреждение. Оно, правда, не приспособлено для серьезных операций, но первую необходимую помощь там оказать все же смогут. И подобные случаи уже были. По словам главврача Джейран Аббасовой, в поликлинику круглосуточно могут обращаться при недомогании, повышенном давлении, сильных болях. Прием ведут педиатр, стоматолог, беременные могут встать на учет, тут же делают прививки от коронавируса. Можно сдать и анализы. Биоматериалы отвозят в лаборатории в другие города, а результаты приходят в онлайн-форме.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

Если врачи понимают, что пациенту необходима более серьезная помощь, его на машине скорой помощи отправляют до ближайших Физули или Бейлагана. Более того, оттуда несколько раз в месяц приезжает отдельная бригада врачей, они проводят медицинские осмотры. Например, накануне в Агалы были кардиолог, невропатолог, окулист, а также врач УЗИ. Об их приезде жителей предупреждают заранее для того, чтобы они не упустили возможность проверить свое здоровье. По словам Аббасовой, всего за три месяца работы в агалынскую клинику было около 600 обращений.

Медицинское здание также оборудовано связью, можно подключиться к лучшим клиникам Азербайджана. Если есть какие-то вопросы, которые не могут решиться в самом Агалы, то сельские врачи по программе Salam Doctor («Здравствуй, доктор») связываются не только с бакинским клиникам, но и с немецким и американскими. С некоторыми из них даже были подписаны контракты.

Также в Агалы работает аптека. Если же в ней не окажется необходимых медикаментов, фармацевты оформляют заказ, и их привозят на следующий день из других городов.

Местный супермаркет совсем небольшой, но в нем есть все самое необходимое — от свежеиспеченного хлеба до канцелярских товаров и средств личной гигиены. Причем цены дешевле, чем в других городах Азербайджана. Есть также банк и другие сервисы.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock

Обнадеживающие слова Гаджиева, абсолютно новые дома в Зангелане, играющие на улицах села дети, очередь в местном магазине — все это показывает, что работа идет и скоро жизнь в Карабахе забьет ключом. Но на все это нужно немало времени и, самое главное — полное восстановление отношений между Баку и Ереваном. Мир в карабахском регионе — главная задача, которая стоит перед политической элитой двух стран. Азербайджанская сторона давно готова к подписанию мирного договора. Президент республики Ильхам Алиев после подписания трехстороннего заявления с Арменией при посредничестве России во всех своих заявлениях отмечает, что вопрос Карабаха давно закрыт и Баку готов «перевернуть страницу вражды» и работать в направлении мира с Ереваном. Теперь очередь за политическим руководством Армении.