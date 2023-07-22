«Шероховатости не влияют на политику»: Алиев об отношениях Баку и Москвы На Глобальном медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о перспективах развития отношений между Москвой и Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

На Глобальном медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о перспективах развития отношений между Москвой и Баку. По его мнению, они развиваются успешно и имеют позитивное будущее, чему не помешают никакие «шероховатости» в СМИ. О каких шероховатостях говорил Ильхам Алиев и как их удалось преодолеть — в материале NEWS.ru.

Как Алиев оценил развитие отношений России и Азербайджана

21 июля Ильхам Алиев в рамках первого Глобального медиафорума в Шуше заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном после подписания Московской декларации в феврале 2022 года развиваются успешно. По его словам, подписание декларации стало этапом во взаимоотношениях Москвы и Баку.

«Развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания Декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты Декларации выполняются. Самое главное, что есть политическая воля на уровне руководства», — подчеркнул азербайджанский лидер, отвечая на вопрос первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана.

Напомним, что Московская декларация была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. Согласно документу, который был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, эти отношения характеризуются союзническим взаимодействием.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ильхам Алиев на Глобальном медиафоруме в Шуше

Какие «шероховатости» имел в виду президент Азербайджана

Также лидер Азербайджана отметил, что «проблемные вопросы, те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, не имеют никакого влияния на политику Азербайджана и России».

«На политическую волю азербайджанского руководства такие моменты не влияют. Поэтому думаю, что и будущее наших отношений будет таким же позитивным и успешным, как и в прошлые годы», — выразил уверенность Ильхам Алиев.

По мнению политолога Сергея Маркова, под «шероховатостями» Алиев имел в виду недавние публикации, появившиеся в прессе обеих стран после встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе и последовавших за ней заявлений внешнеполитических ведомств.

«Было заявление российского МИД, в котором ведомство упомянуло ситуацию в Карабахе в контексте гуманитарного кризиса, а также отметило, что желательно разблокировать Лачинский коридор», — напомнил собеседник NEWS.ru.

«В октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента», — говорилось в заявлении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство призвало «не перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны». «Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности», — отмечалось в тексте.

В ответном заявлении МИД Азербайджана подчеркнуло, что комментарии МИД РФ трехстороннего заявления и мирного процесса «вызывают непонимание и разочарование».

Дипломаты отметили, что подобные высказывания не соответствуют Декларации о взаимном сотрудничестве между двумя странами, а также выступлениям Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион.

«Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана», — уточнили в МИД Азербайджана.

В заявлении также указывалось, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Баку о незаконной деятельности в ходе использования Лачинской дороги, «никаких шагов не было предпринято для предотвращения этих действий».

После этого в Москве прошла встреча замглавы МИД Андрея Руденко с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы. А в Баку — встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с новоназначенным российским послом Михаилом Евдокимовым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Когда состоится новая встреча представителей Азербайджана и Армении в Москве

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила NEWS.ru: вероятность того, что в Москве в обозримом будущем удастся организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении, очень высока. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вечером 21 июля выразил уверенность в том, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто.

«Мы абсолютно уверены в том, что здравомыслящие политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах. Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Запада, ищет только «устойчивую формулу урегулирования» в конфликте между Арменией и Азербайджаном и работает по понятной для двух сторон повестке дня. «Мы не хотели бы, чтобы кто-то усматривал в наших предложениях элемент геополитического соперничества с так называемым коллективным Западом», — добавил он.

Сергей Рябков констатировал, что Москва готова «помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы и где результат может быть обличен в форму договоренности обязывающего свойства».

И уже 21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на том же форуме в Шуше сообщил: встреча главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна в ближайшее время пройдет в Москве. Глава республики заявил, что Баку и Москва проделали большой объем работы для достижения мира в регионе.

«В ближайшие дни очередной раунд переговоров пройдет в Москве», — сказал Алиев. По словам президента Азербайджана, Баку и Москва нацелены на укрепление сотрудничества и на конкретный результат переговоров.

Последние события четко дают понять, что проблем в отношениях России и Азербайджана на государственном уровне нет, во главу угла страны ставят стратегическое союзническое партнерство. Российская сторона окажет полное содействие для встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве в ближайшие дни. Возможно, именно в российской столице они придут к обоюдному соглашению, которое вскоре приведет к подписанию мирного договора и стабилизации ситуации на Южном Кавказе. По крайней мере Ильхам Алиев не исключил: если Ереван откажется от любых территориальных претензий к Баку, договор может быть подписан уже в этом году.

Читайте также

Алиев оценил отношения Азербайджана и России

Алиев подтвердил готовящуюся встречу глав МИД Азербайджана и Армении в РФ

Медиафорум в Шуше сделают ежегодным