Алиев оценил отношения Азербайджана и России Алиев: отношения Баку и Москвы вышли на уровень стратегического партнерства

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан и Россия весьма успешно укрепляют отношения после подписания в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на Глобальном медиафоруме в Шуше «Новые медиа в эпоху четвертой промышленной революции», передает ТАСС. Он также подчеркнул, что Декларация «вобрала в себя историю развития этих отношений», которые развивались «по-разному в разный период независимости», но вышли на уровень стратегического партнерства.

Что касается периода, который мы переживаем после подписания [декларации], то он совершенно новый для мира, для нашего региона, в том числе для России и для нас. Но, несмотря на серьезные изменения геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания декларации шло достаточно успешно, — заявил Алиев.

По его словам, было много контактов между Баку и Москвой на высшем уровне, на уровне глав правительств, внешнеполитических ведомств и общественных структур. Алиев также отметил, что те небольшие шероховатости, которые наблюдались в российских СМИ в отношении Баку и в азербайджанской прессе по отношению к Москве, не имеют никакого влияния на политику двух стран.

Самое главное, что есть политическая воля на уровне руководства [стран], — резюмировал Алиев.

Ранее глава республики заявил, что после второй карабахской войны Баку по-прежнему определяет повестку дня в регионе, и процессы в нем протекают на основе предложений азербайджанской стороны. По его словам, результатом политики Баку, проводимой на протяжении последних двух с половиной лет, стало то, что власти Армении признали Карабах азербайджанским.