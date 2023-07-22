Медиафорум в Шуше сделают ежегодным Помощник президента Азербайджана Гаджиев: медиафорум в Шуше планируется проводить каждый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хикмет Гаджиев

Медиафорум в Шуше планируется сделать ежегодным, рассказал NEWS.ru помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. По его словам, проведение глобального медиафорума призвано сформировать в Шуше креативную атмосферу.

Мы уже получили поручение от президента. Думаем, что проводить медиафорум в Шуше можно каждый год. Президент сказал, что раз этот медиафорум первый, значит, должен быть второй. Мы уже начали подготовку ко второму форуму, — сообщил Гаджиев.

Он напомнил, что Шуша — это исторический город Азербайджана. И, по его словам, после освобождения в Шуше проводится очень много мероприятий.

Первый медиафорум в Шуше организован именно здесь, чтобы здесь всегда была креативная атмосфера. Через проведение такого форума в дальнейшем будет обеспечена соответствующая атмосфера для журналистов, в том числе и международных журналистов, чтобы они собрались и обсуждали разные вопросы, в том числе четвертой индустриальной революции, как это воздействует на современную журналистику, — пояснил помощник президента Азербайджана.

Он отметил, что в ходе четвертой промышленной революции, которой посвящен первый медиафорум в Шуше, для медиа создается очень много возможностей, потому что «в вопросах медиа, в медиапространстве тоже проходит цифровая трансформация».

Одновременно возникает очень много вызовов. И ответов на них пока еще ни у кого нет. Поэтому такие платформы, как первый Шушинский медиафорум, очень важны, чтобы представители медиа из разных стран, разных медиаструктур, собрались вместе и обсудили все эти вопросы. Например, проблему дезинформации в медиа, появления фейкньюс. Все мы сталкиваемся с этими вопросами. Есть вопросы использования больших данных, «бигдаты» в медиа. Ответов пока нет ни у кого, но обсуждение — это очень важно, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

21 июля прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками и гостями первого Глобального медиафорума в Шуше «Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции». Официальное открытие мероприятия состоялось 22 июля, в нем принимают участие свыше 250 журналистов и медиаэкспертов, которые представляют 120 медиасубъектов из 50 стран.