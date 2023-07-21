В Карабах прибыли участники Шушинского глобального медиафорума Алиев встретился с участниками Шушинского глобального медиафорума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карабах начали съезжаться делегации, приглашенные на медиафорум, посвященный новым медиа в эпоху 4-й Промышленной революции, сообщает собственный корреспондент NEWS.ru. Официально мероприятие откроется 22 июля, но уже в пятницу с его участниками встретился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Гости прибывают на форум через недавно построенный международный аэропорт Физули. Как известно, и Физулинский район, и сам город Шуша были освобождены от армянских войск в ходе войны 2020 года.

Местом проведения форума станет только что построенная пятизвездочная гостиница «Шуша». Как сообщает собкор NEWS.ru, Шуша, объявленная культурной столицей республики, в целом представляет собой пока одну большую строительную площадку.

На улицах почти не видно гражданских, но очень много строительной техники. Рядом с разрушенными войной строениями активно возводятся новые дома. Стройплощадки, как правило, огорожены, однако на заборах представлены изображения будущих строений. В городе соблюдаются усиленные меры безопасности. На въезде стоят посты азербайджанских военных и российских миротворцев.

Официальное открытие Глобального медиафорума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» ожидается 22 июля. Организатором мероприятия стало Агентство по развитию медиа Азербайджана. Всего в форуме, который продлится два дня, должны принять участие свыше 250 гостей и 120 медиасубъектов из 50 стран.

Форум будет разбит на сессии, посвященные следующим темам: «Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху», «Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции» и другие. Помимо лекций и дискуссий, пройдут тренинги и выставки.

21 июля в Шушу прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, который провел встречу с участниками форума.