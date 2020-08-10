Коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек

https://static.news.ru/photo/e7f377e2-db66-11ea-b61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Число случаев заражения коронавирусом на планете превысило 20 млн. К 2:47 мск 11 августа количество выявленных случаев заражения COVID-19 составило 20 001 019.

Об это свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, от осложнений, вызванных инфекцией, в мире умерло 733 103 человека. Вылечились от заразы 12 200 847 человек.

Лидерами антирейтинга по заражениям являются США (5 079 941 случай), Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация организаций по клиническим исследованиям рекомендовала российскому Минздраву отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Организация обосновывает свой аргумент тем, что в испытаниях приняли участие менее 100 человек, а в ходе третьей фазы тестирования, как правило, их должно быть несколько тысяч.