ВС России сбили украинский Ми-8, обстрелявший село в Брянской области

Российский комплекс С-400 сбил принадлежащий Вооружённым силам Украины вертолёт Ми-8, который 14 апреля обстрелял село Климово в Брянской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в ведомстве заявили, что в районе населённого пункта Лозовая в Харьковской области был сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

Зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населённого пункта Климово, — указал он.

Также, по словам Конашенкова, российские военнослужащие высокоточными ударами уничтожили пусковую установку ракет «Точка-У» украинских войск и пункт временной дислокации украинского националистического формирования.

Посёлок Климово в Брянской области, граничащей с Украиной, попал под обстрел ВСУ 14 апреля По данным Минздрава России, в результате пострадали восемь человек, шесть из них, в том числе двухлетний ребёнок и 74-летняя пенсионерка, были доставлены в больницы.

Как пояснили в Следственном комитете России, обстрел населённого пункта в Брянской области был авиаударом. По версии следствия, два боевых вертолёта ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам. В результате около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели.

После обстрела со стороны Украины в Климовском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.