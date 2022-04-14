В Брянской области около 100 домов получили повреждения при обстреле ВСУ

В результате обстрела украинскими военными села Климово в Брянской области, граничащей с Украиной, около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели, сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в эфире «России 24». По его словам, наибольший ущерб понёс частный сектор, в котором расположены преимущественно одноэтажные постройки, при этом жителей этого района не эвакуировали. Местные власти обещают помочь жителям с последующим ремонтом.

Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести, — рассказал он.

Губернатор отметил, что основной удар пришёлся на частный сектор посёлка, где преимущественно находятся одноэтажные жилые дома. Он добавил, что эвакуации из этого района не было. Богомаз пообещал оказать поддержку пострадавшим и при необходимости организовать помощь с ремонтом.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что число пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области увеличилось до восьми человек, шесть из них были госпитализированы, в том числе двухлетний ребёнок и 74-летняя пенсионерка.