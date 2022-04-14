Режим ЧС введён после обстрела в Брянской области

В Климовском районе Брянской области введён режим чрезвычайной ситуации после обстрела со стороны Украины. Он будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы района.

Ввести до особого распоряжения <...> на территории Климовского района режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Установить уровень реагирования «местный», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины села Климово в Брянской области около 100 домов получили повреждения, два из них почти полностью сгорели. Эти данные привёл губернатор региона Андрей Богомаз. По его словам, наибольший ущерб понёс частный сектор, в котором расположены преимущественно одноэтажные постройки, при этом жителей этого района не эвакуировали. Местные власти обещают помочь жителям с последующим ремонтом.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в свою очередь рассказал, что число пострадавших в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области составило восемь человек, шесть из них госпитализированы, включая двухлетнего ребёнка и 74-летнюю пенсионерку.