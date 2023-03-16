Как уничтожили дрон США: все детали встречи MQ-9 и Су-27 над Черным морем Обломки ударного американского БПЛА MQ-9 Reaper обнаружены на дне в 60 км от Севастополя

Фото: ga.com

MQ-9

Российский ВМФ при помощи подводного робота обнаружил американский дрон на дне Черного моря примерно в 60 км от Севастополя на глубине одного километра. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ. Обломки аппарата еще не подняты, но Пентагон продолжает утверждать, что их ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper был повреждён над Чёрным морем российским истребителем Су-27, после чего БПЛА пришлось затопить. Министерство обороны РФ предложило свою версию инцидента: американский дрон потерял управляемость в результате резкого маневрирования и упал в воду. На видео, которое Пентагон обнародовал в четверг, 16 марта, показан момент подлета российского истребителя к БПЛА, после чего запись обрывается. Все детали и версии инцидента — в материале NEWS.ru.

Был ли контакт Су-27 и беспилотника?

Опубликованное Пентагоном видео не даёт ответа на вопрос, что случилось с американским ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper. В то же время оно не опровергает ни одну из официальных версий.

Пентагон настаивает: 14 марта в 07:03 по центральноевропейскому времени к беспилотнику при полете над Черным морем приблизились два российских истребителя Су-27. Несколько раз перед столкновением истребители, утверждает американская сторона, сбрасывали топливо и пролетали перед БПЛА «в безрассудной и непрофессиональной манере». При выполнении маневра один из них якобы повредил винт беспилотника. В результате американская сторона была вынуждена сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах. Согласно этой версии, американский дрон находился в «международном воздушном пространстве».

Министерство обороны РФ не согласилось с такими утверждениями Вашингтона. Здесь уточнили, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение. В воздух самолеты были подняты после обнаружения американского дрона, чей полёт в районе Крыма осуществлялся с выключенными транспондерами и «с нарушением границ района режима использования воздушного пространства». Заметив истребители, БПЛА стал резко маневрировать, в результате чего потерял высоту и упал в море.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что беспилотник находился в «зоне ограничения полётов, установленной в связи с проведением специальной военной операции». Иными словами, он не находился в международном воздушном пространстве.

Что говорят эксперты о причинах падения БПЛА MQ-9 Reaper

Военные эксперты пришли к выводу, что беспилотник мог упасть из-за мощного потока воздуха от двигателей Су-27 при выполнении манёвра. Такую версию предложил военный аналитик Алексей Леонков.

Я полагаю, что инцидент с Reaper случился непреднамеренно. Вот сценарий: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров и выключенными транспондерами приближается со скоростью 400 км/ч к границам России. Су-27 подошли, убедились, что это беспилотник, развернулись обратно и сдули его воздушной струей, — заявил Леонков.

По его мнению, оператор БПЛА вряд ли мог быстро среагировать на ситуацию и спасти дрон. Эксперт напомнил, что Reaper летел в автономном режиме и у него практически не было никаких шансов увернуться.

Оценка российского военного эксперта совпала с мнением руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который тоже полагает, что действия России в этой ситуации не были преднамеренными.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин считает, что опубликованное Пентагоном видео говорит о высоком профессионализме лётчиков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что пилоты мастерски «затруднили полёт американского БПЛА в нашей зоне отчуждения», «сработали как по учебнику».

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press Су-27

Самолеты могли забрызгать камеры дрона случайно?

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Б. Хекер утверждает, что несколько раз перед столкновением истребители сбрасывали топливо и пролетали перед беспилотником «в безрассудной и непрофессиональной манере». Высокопоставленный источник The New York Times (NYT) в Пентагоне дополнил это заявление своим предположением, что российские лётчики могли «испачкать камеры или повредить датчики».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предположил, что пилоты могли сбросить избыток топлива, случайно забрызгав боевой дрон. Топливо приходится сбрасывать, когда истребителю надо спешно возвращаться на аэродром. Что касается выполнения манёвра, то сделан он был безупречно, международный Воздушный кодекс его не запрещает, отметил парламентарий. По его словам, американцы должны взять на заметку такое искусство владения техникой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российскими самолетами в инциденте с американским беспилотником не является «неэкологичной». По его словам, «не надо было там летать кому не положено. Тогда всё было бы экологично».

Что надо было американскому дрону у российских берегов?

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что американский беспилотник MQ-9 собирал данные о расположении российских средств противовоздушной обороны в Крыму. Он напомнил, что США используют дроны для сбора разведданных и последующих атак.

«Американский БПЛА в акватории Черного моря вскрывал нашу ПВО, установленную в Крыму. Так как они собираются использовать тяжелые беспилотники гораздо более массово. Особенно учитывая прилеты БПЛА украинской сборки вплоть до Подмосковья. И направления, откуда они могут осуществлять подобные заходы, это северный Крым и Севастополь», — сказал эксперт.

По словам Дандыкина, в Крыму, который и так был хорошо защищён, в последние годы установлено еще большее количество защитных комплексов. Американцы пытаются их тщательно исследовать. Выключенные транспондеры на дроне говорят исключительно о разведывательных целях, полагает собеседник NEWS.ru.

Как будут поднимать обломки дрона со дна Черного моря?

Ответы на многие вопросы можно будет получить после изучения обломков затонувшего дрона. Российские силы уже находятся в международных водах примерно в 70 милях (112 километрах) к юго-западу от Крыма, где упал беспилотник. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США. Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подтвердил намерение российской стороны достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал Патрушев.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что технические возможности для поднятия обломков БПЛА со дна у России есть. Как рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков, ВМФ России располагает судном «Коммуна» (ранее — «Волхов»), спущенным на воду ещё в 1912 году. Оно предназначено для поднятия со дна частей подводных лодок. Леонков рассказал, что «Коммуна» подняла подлодку проекта АГ-15 в 2017 году.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов напомнил, что военно-морские силы страны так же поднимали грузы с морской глубины с помощью других спецсредств, более современных. Они появились у ВМФ РФ после трагедии подлодки «Курск» в августе 2000 года. Тогда атомный подводный ракетоносный крейсер был обнаружен затонувшим в Баренцевом море на глубине чуть более 100 метров.

Фото: George Chernilevsky/Wikimedia Commons Cудно «Коммуна»

«Мы способны его достать. Другое дело, что для водолазов это глубоковато, но при помощи техники — манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов — мы сможем это сделать. Однако надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников, поэтому надо обеспечить охрану данной миссии», — сказал Комоедов.

Экс-командующий ЧФ не исключает, что такую охрану может обеспечить американская сторона. Но в любом случае целесообразность поднятия БПЛА с морского дна будет определять только российское военное ведомство. При этом оно будет исходить из вопроса обеспечения безопасности государства.